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"Это личная заслуга Лукашенко" - Соловьев о том, почему белорусы не убежали в Прибалтику и Польшу
В том, что белорусы не убежали в Прибалтику и Польшу, личная заслуга Президента страны Александра Лукашенко. Такую точку зрения высказал российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в проекте "Успеть до полуночи".
"Он возмутитель спокойствия, в нем постоянно есть движение. Он во многом противоречив: это человек, который с одной стороны чтит советскую традицию, с другой - пытается вытащить Беларусь совсем в другое будущее", - высказал мнение российский журналист насчет белорусского лидера. Гость проекта считает, что тяжело управлять Беларусью, так как география страны подразумевает, что "ты должен держать все линии, все фронты и вести свою политику".
Он сделал так, что у него население не убежало в Прибалтику, не убежало в Польшу. А за те годы независимости все что угодно могло случиться. Мы же видим, какая в прибалтийских странах жутко отрицательная демографическая динамика. А белорусы все равно свою страну любят, белорусы остались и создали такой любопытный европейский феномен. Его еще будут изучать. И, конечно, это личная заслуга Лукашенко со всеми его плюсами, минусами, со всей его яркостью, со всей непредсказуемостью, со всей народной мудростью.
"Он меня сильно не любил, - признался журналист. - У меня очень сложные были отношения с Президентом Беларуси, и мои программы запрещали. Но это нормально, это естественно. Важно, что когда наступили критические времена, наши взаимоотношения сильно изменились".
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