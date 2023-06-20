"Это личная заслуга Лукашенко" - Соловьев о том, почему белорусы не убежали в Прибалтику и Польшу

Он сделал так, что у него население не убежало в Прибалтику, не убежало в Польшу. А за те годы независимости все что угодно могло случиться. Мы же видим, какая в прибалтийских странах жутко отрицательная демографическая динамика. А белорусы все равно свою страну любят, белорусы остались и создали такой любопытный европейский феномен. Его еще будут изучать. И, конечно, это личная заслуга Лукашенко со всеми его плюсами, минусами, со всей его яркостью, со всей непредсказуемостью, со всей народной мудростью.

Владимир Соловьев