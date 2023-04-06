"Это надолго" - Лукашенко об идеологическом противостоянии с Западом

Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабеет даже после того, как замолчат пушки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Кремле на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

"Мы не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражений", - подчеркнул белорусский лидер.

"Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабеет даже после того, как замолчат пушки. Это - надолго", - уверен Президент Беларуси.