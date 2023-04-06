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"Это надолго" - Лукашенко об идеологическом противостоянии с Западом
Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабеет даже после того, как замолчат пушки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Кремле на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.
"Мы не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражений", - подчеркнул белорусский лидер.
"Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабеет даже после того, как замолчат пушки. Это - надолго", - уверен Президент Беларуси.
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