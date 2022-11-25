"Это не что хочу, то и ворочу" - Лукашенко объяснил белорусам, что означает свобода и независимость

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 ноября на совещании в Гомеле объяснил, что означает свобода и независимость для белорусского народа, пишет БелТА.



"Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах - но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили свое государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что "я что хочу, то и ворочу" - хочу работаю, хочу нет - ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость - это возможности", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент отметил, что у него не было богатых родственников, он рос в тяжелейшие годы. "И тогда люди (взрослые, и моя мать) мечтали о том, чтобы сын, дети получили достойное образование, чтобы они имели равные условия с детьми министров, полковников, генералов, профессоров, академиков и так далее. Мы что этого людям не дали? Дали. Даже больше того. Понимая, что в деревне посложнее сегодня и с образованием, и прочее, сколько мы в вузах ввели по целевым направлениям образование? Идите - пожалуйста, учитесь. Такого в Советском Союзе не было. Мы из глубинки, особенно из Гомельской области, так называемых чернобыльских районов, еще больше поддерживаем детишек", - сказал глава государства.



"Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, походите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет. С нами это было уже 80 тому лет назад: нам пытались это продемонстрировать. И по Беларуси прошлись так, что мы до сих пор чихаем. Именно так остро сегодня стоит вопрос. И вы в Гомельской области это почувствовали: это тут рядом с вами. Так это просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне это абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется, встаньте и скажите - мы обеспечим. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат", - потребовал Александр Лукашенко.