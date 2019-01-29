Евгений Марчук рассказал Александру Лукашенко о ситуации на востоке Украины

Развитие белорусско-украинских отношений и разрешение кризиса в Донбассе. Эти темы обсуждались сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с Евгением Марчуком, который в конце прошлого года был назначен официальным представителем Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Евгений Марчук прежде всего отметил позитив в двусторонних контактах после прошедшего Форума регионов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко уверен, что наши государства могут значительно прибавить в торговле. Нынешний товарооборот в 5,5миллиардов долларов не соответствует потенциалу стран. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Политик четвертый год участвует в переговорном процессе по разрешению кризиса на востоке Украины. Ранее работал в подгруппе по безопасности. Это одна из тех, что действует в рамках трехсторонней контактной группы. Также есть политическая, экономическая и гуманитарная подгруппы. Их заседания регулярно проводятся в белорусской столице с мая 2015. Евгений Марчук рассказал белорусскому лидеру о ситуации на востоке Украины и чувствительных моментах в переговорном процессе по вопросам прекращения огня и обмена заложниками. Рождественское перемирие, о котором договорились в Минске в конце 2018, помогло значительно сократить количество обстрелов. Представитель Украины отметил, что помимо военных аспектов на встречах рабочих подгрупп обсуждаются и многие конкретные вопросы, которые связаны с жизнью населения в Донбассе. Это обеспеченность водой, ремонт инфраструктуры, транспорт, выплаты пенсий. По словам Марчука, минский процесс - это единственная площадка, где можно договариваться.