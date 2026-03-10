Финансовая система, банковские активы, новые рынки - задачи для Нацбанка обсудили у Президента

Текущая деятельность Национального банка в контексте задач экономического развития страны. 10 марта во Дворце Независимости, кроме председателя правления Нацбанка Романа Головченко, премьер-министр Александр Турчин, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Николай Снопков и первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров. Что называется - тяжелая артиллерия белорусской экономики.

Мероприятие по итогам недавнего отчета правительства и поручений Президента об усилении взаимодействия двух структур при проведении совместной экономической политики. А еще и в развитие разговора Александра Лукашенко с председателем главного финансового ведомства страны.

Спектр обсуждаемых вопросов широкий: от инвестиций, производства удобрений до центров обработки данных и долговых обязательств.

Доклад по вопросам деятельности Нацбанка

Тема совещания официально звучала как "доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны" (это еще и определенный Рубикон в карьере Романа Головченко). Ровно год как экс-премьер руководит Нацбанком. Но задачи, которые ставились еще как премьеру, конечно, никуда волшебным образом не пропали. Поэтому доклад получился комбинированным, что сделал, делает и продолжит делать Нацбанк для работы по проектам, связанным с общими задачами для правительства.

Экономика внешнего контура и инвестиции в Беларусь

"Есть очень важные вопросы, которые надо держать в поле зрения, которые в свою очередь когда-то были поручены для контроля Роману Александровичу", - сказал Президент.

"Давайте обсудим особенно эти вопросы, которые касаются решения в ближайшее время. И они расположены, если можно сказать, вне контура Беларуси, за пределами Беларуси. Прежде всего это Ближний Восток, вообще Восток, Африка, Азия. Те страны, куда мы должны идти, реализуя нашу продукцию и создавая совместные предприятия, и те страны, которые готовы инвестировать в Беларусь", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко в качестве примера упомянул такие страны, как Оман и Объединенные Арабские Эмираты, которые видят в сотрудничестве с Беларусью свои интересы и при этом обладают ресурсами для их реализации. "Мне правительство напоминает о том, что мы договаривались прежде всего в Омане реализовать производство минеральных удобрений. Это для нас очень важно, особенно сульфат калия. Мои визиты последние в Алжир и другие страны говорят о том, что у нас там есть солидные интересы, особенно в Алжире. Это касается производства смешанных удобрений. Мы готовы в этом направлении работать", - сказал Президент.

Официальный визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику состоялся в начале декабря прошлого года. К слову, первый визит на высшем уровне в истории двух государств. По итогам переговоров два президента подписали дорожную карту развития на 2 года. И тогда же обозначили: деньги любят тишину. Конкретные контракты в СМИ "не ушли". Но проект по производству удобрений "на троих" (в договоренностях фигурировал дополнительно Оман) стал одним из самых обсуждаемых итогов. Тем более что в этом вопросе у белорусов есть ресурсы. Например, торф. Его у нас немало, общие запасы оцениваются в 2,4 млрд т. Причем разрабатывается из всего этого запаса только 12 %. Новый интерес в использовании торфа именно в не топливных целях. Если кто-то помнит брикеты для частных домов (так еще делают), но торф интересен другим.

Белорусский торф: варианты применения

Президент обратил внимание, что в Беларуси есть поля, которые расположены на холмах и представлены песчаными почвами. В этой связи глава государства предложил эксперимент, который может повысить качество этих полей. Речь идет о том, чтобы попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калийных солей. Такой шаг может повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель.

Президент, говоря о торфяных удобрениях, привел в пример Китайскую Народную Республику, которая закупает торф в Беларуси и использует его для удобрения плохой почвы. "Везут за тысячи километров... Они понимают, что это окупится".

"Я даже подумал, а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать - что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения, - сказал Александр Лукашенко. - То, что будет улучшение для почвы, это точно. Но насколько это экономически обоснованно, надо поэкспериментировать. Я готов понаблюдать. Надо посмотреть какое-то "бедное" поле и попробовать на каком-то участке. А может быть, мы решим проблему с отвалами вокруг Солигорска".

Если в цифрах, то в прошлом году Китай купил у нас почти 27 тыс. т торфа на сумму 2.4 млн долларов. До 2030 года эти объемы белорусы планируют увеличить как минимум вдвое. Вот, пожалуйста, экспортный потенциал. Еще одна тема - так называемые центры обработки данных. Здесь тоже в Беларуси выстроенная система. Во-первых, у нас есть декрет "О развитии цифровой экономики", который сферу официально регулирует. Во-вторых, энергоресурсы.

Головченко: Спрос на энергоресурсы будет только возрастать

"Мы все видим сейчас, каким образом развиваются и облачные вычисления, и особенно искусственный интеллект. Это требует больших объемов потребления энергии. Средний центр обработки данных потребляет столько электроэнергии, сколько 50 тыс. домохозяйств. Это небольшой город. Аналитики прогнозируют, что спрос на энергоресурсы в мире будет только возрастать, именно на электроэнергию", - сказал председатель Национального банка Беларуси Роман Головченко.

Он отметил, что сейчас в мире становятся востребованными услуги дата-центров, особенно для обработки информации, связанной с ИИ. "Поэтому с учетом того, что у нас профицит электроэнергии в стране, я думаю, что мы вполне способны предложить выгодные условия для инвесторов и партнеров - тех, кто заинтересован в размещении у нас таких мощностей. Думаю, это очень перспективное направление, уверен, что правительство этим обязательно займется", - заявил Роман Головченко.

Тезисы, проговоренные 10 марта, были во многом созвучны совещанию трехнедельной давности со всем правительством. Не будет диверсификации, не будет новых рынков, не будет хозяйственности (хоть на местах, хоть в экспортных вопросах), придет военная экономика. А там, как выразился глава государства, "до трех не разговаривают".

Что касается сегодняшнего совещания, Президент в вопросах реализации новых идей сделает акцент на людях. Не потерять специалистов - важная деталь в решении таких "уравнений".

Не потерять специалистов

Во время доклада Президент обратил внимание, что в Национальном банке много специалистов, которые разбираются не только непосредственно в банковской сфере, но и во многих других областях. Поэтому их потенциал необходимо задействовать. "Говорят, что в банке у нас специалистов достаточно продвинутых, - подчеркнул он. - И они готовы создавать центры обработки данных. По крайней мере, контролировать, как этот процесс идет, ряд других проектов. Я человек в этом отношении, можно сказать, жадный. Я не хотел бы потерять специалистов Национального банка, которые у нас вполсилы задействованы. И не потому что они не хотят работать. Они могут".

Глава государства в этом плане упомянул Александра Егорова, который, например, курирует работу с Никарагуа. В свою очередь Роман Головченко имеет опыт работы с арабским Востоком. Более того, он имеет большие компетенции после работы на посту премьер-министра.

"Надо не потерять нам Национальный банк, чтобы в эти непростые времена они помогли нам прежде всего в экономике и финансах. Еще раз хочу предупредить, чтобы у нас не было тут каких-то трений. Решение вопросов за нами. Решать будем все вместе, все это прекрасно понимают. Если что, то я за здоровую конкуренцию - кто лучше и качественнее может предложить какую-то тему и решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей", - заявил Александр Лукашенко.