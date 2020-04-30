Финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели. Как эффективно использовать средства - обсудили во Дворце Независимости

Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью - обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 года в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны - существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет, поэтому на уровне правительства работают над привлечением таких средств. С другой - существует и доля риска. За финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль.



