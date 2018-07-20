Финансовое оздоровление с экономическим эффектом. Совещание у Президента о решении проблем сельхозпредприятий

Сегодня во Дворце Независимости говорили о том, как вывести проблемные сельхозпредприятия на эффективную работу.

Разработать эффективные меры Глава государства поручил правительству в конце прошлого года: то есть, неплатежеспособным организациям АПК необходим новый механизм финансового оздоровления без применения судебных процедур. Все полномочия планируется передать председателям райисполкомов. Проект Указа предусматривает, например, возможность кредитору выбирать механизм реструктуризации: это может быть выпуск акций, мировое соглашение, отсрочка и рассрочка долговых обязательств, приостановка начисления процентов и неустойки. Сейчас финансовое оздоровление происходит по правилам, прописанным 253-м указом, однако эффект от него увидели не все проблемные хозяйства. Обсудить новый механизм пригласили правительство, профильные ведомства и губернаторов.

Глава государства также хотел знать, как губернаторы на местах видят реализацию предлагаемых мер, не возражают ли председатели райисполкомов наделению их новыми полномочиями. Ведь на них - личная ответственность за проблемные предприятия.

На этом Президент акцентировал свое внимание неоднократно. Сегодня в стране около тысячи трехсот сельхозорганизаций. 283 предприятия на данный момент проходят процедуру досудебного оздоровления. Проект Указа еще доработают, чтобы быть уверенными - новый механизм предложит самые действенные инструменты в оздоровлении предприятий. На совещании обсудили и другие вопросы сферы сельского хозяйства. Сегодня важно не только убрать вовремя укос трав, но и заготовить качественные корма. Поэтому отдельное поручение Президента по закладке сенажа в траншеи.