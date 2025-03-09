Формирование правительства и встреча с премьер-министром Мьянмы - как прошла неделя Президента

Главная новость этой недели - Президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал правительство. Кадры - одно из самых ожидаемых мероприятий, ведь это всегда интересно - кто? куда? А еще моменты непредсказуемости.

Но глобально на этот раз получилось без сенсаций, потому что Президент это объяснял ранее - большинство назначений состоялось еще до президентских выборов. В итоге - один новый вице-премьер и три министра. И это получились кадры в формате совещания.

Александр Лукашенко определил задачи для каждого ведомства и дал вводные каждому вице-премьеру. Именно они теперь играют большую роль в правительстве. А еще стало известно, что Александр Лукашенко собирается провести переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, также идет подготовка к инаугурации белорусского лидера.

Формирование правительства Беларуси

После выборов главы государства все только и обсуждали, каким будет состав правительства. Интрига нарастала, но Президент не только выждал паузу, а еще и кадровую комиссию поручил создать. Так что это могло свидетельствовать о любом ходе событий.

Репутация, доверие Президента, да и на разных должностях команда проработала солидное время, но не обошлось без дополнительных проверок.

Фото: www.president.gov.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/730880b3-053b-4f5a-af39-f34f8369eda4/conversions/bfc41659-c5cc-4f6d-b0c6-097c3821f189-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/730880b3-053b-4f5a-af39-f34f8369eda4/conversions/bfc41659-c5cc-4f6d-b0c6-097c3821f189-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/730880b3-053b-4f5a-af39-f34f8369eda4/conversions/bfc41659-c5cc-4f6d-b0c6-097c3821f189-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/730880b3-053b-4f5a-af39-f34f8369eda4/conversions/bfc41659-c5cc-4f6d-b0c6-097c3821f189-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: www.president.gov.by

"Откровенно скажу, что мы консультировались с людьми, которые с вами жили, живут, которые вас знают по жизни, соответствующие органы, которые обязаны знать о вас все необходимое профессионально. На вас всех получены положительные заключения", - констатировал Президент.

В экономическом блоке назначили только одного нового министра - министра связи и информатизации, которым стал Кирилл Залесский. Остальные сохранили свои должности. Теперь они входят в команду первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова.

По словам Александра Лукашенко, председатель правительства в Беларуси - председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами.

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Президент потребовал порядка в торговле, особенно, чтобы разобрались с ценообразованием. Надо провести и ревизию налогового законодательства, а зарплату в регионах приблизить к столичной.

"Чужих вопросов для членов Правительства в нашей стране нет. Они должны заниматься всеми вопросами, которые под ноги попадутся. Вот идешь, споткнулся о что-то - принимай решение. То же самое я говорю и высшим должностным лицам", - заявил белорусский лидер.

Николай Снопков добавил, что правительство все знает и почти все умеет. "Президент поможет, поправит, но глобальных проблем мы не видим, ведь команда собралась сильная, все министры - профессионалы, поэтому работать можно. Нужно решение принимать быстро, качественно. Как говорит Президент, лучше решение принять быстро и потом исправить, чем не принимать вообще", - выразил мнение он.

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Следующая команда, отвечающая за социальный блок, будет работать под руководством нового вице-премьера Владимира Караника. Он талантливый хирург, бывший глава Минздрава и губернатор Гродненской области.

"Мне импонирует то, что вы всегда открыто скажете свое мнение, не только в Правительстве, но и у Президента. Вы - человек исполнительный. Если решение принято, вы будете железобетонно исполнять это решение", - высказался он о личных качествах нового вице-премьера.

Президент отметил, что помнит это еще по работе Владимира Караника на посту министра здравоохранения. "Нам пришлось с вами пройти не только 2020-й непростой год политический, но и пандемию так называемую", - заявил глава государства.

От Президента прозвучала и такая "ответочка" тем, кто так ждал новых кадров, а они остались прежними. Например, это касается Министерства здравоохранения. "Что касается здравоохранения, нареканий - куча. Но вы знаете, почему нарекания эти идут. Вы (новый вице-премьер Владимир Караник, который ранее возглавлял Минздрав) там поможете ему разобраться. Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той "кодлы". Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет. Поэтому действуйте", - сказал белорусский лидер.

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Схожая ремарка была сделана и в разговоре с министром образования. "Система начинает к вам привыкать (обратился Александр Лукашенко к вновь назначенному министром образования Андрею Иванцу)", - сказал глава государства.

Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: "Вот, молодой такой. Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то, говорят некоторые", - добавил лидер Беларуси.

Невозможность получить своевременную медицинскую помощь, образование - это то, с чем население и люди мириться не хотят. И правильно делают. Наша задача сделать так, чтобы этих нареканий было меньше. Владимир Караник

За вице-премьером Виктором Каранкевичем теперь закреплено кураторство промышленного сектора - инвестиции, качество, экспорт, рынки, вторая АЭС. И, если это выгодно для нас, создадим условия, чтобы майнили. Президент напряг всю команду, но и месседж обществу тоже случился. Фраза, ставшая мерчем, - в пятилетку качества, является абсолютным топом.

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"Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование - вы за это не платите (речь о налогах в бюджет). Детишкам будем маленьким в детских садах, школах помогать и прочее. Будем помогать. Но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст или с вертолета сбросит, - заявил глава государства. - Этого не будет. Мы это не можем сделать. У нас нет, как в Америке, станка, который печатает доллары".

Главный за сельскохозяйственный профиль в правительстве - вице-премьер Юрий Шулейко. И в его команде появился новый человек. Министр сельского хозяйства - экс-помощник Президента по Гомельской области Юрий Горлов.

"Мы должны ежегодно получать 11 млн т зерновых. 11 млн т достань и положи, - сказал глава государства. - 11 млн т зерна вы должны ежегодно получать. Имеются в виду зерновые, зернобобовые, рапс, кукуруза и так далее". Объем экспорта продовольственной продукции по итогам нынешнего года должен составить 9 млрд долларов. Больше не прошу", - отметил Президент.

Юрий Горлов: "Мы видим, где мы не дорабатываем, и уже по некоторым направлениям проводим эту работу. И в плане модернизации существующих молочно-товарных комплексов, строительства новых объектов (так обозначил глава государства) в течение пятилетки мы должны завершить эту работу, и, конечно, чем быстрее, тем лучше".

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Профиль вице-премьера Анатолия Сивака остался прежним - вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. В команду пришел новый министр архитектуры и строительства - Александр Студнев. Он экс-мэр Могилева. Президент анонсировал, что еще предстоит общее заседание правительства, но в целом претензий к работе у него нет.

"Сегодняшние назначения - это не значит "индульгенция" или окончательное решение. В ближайшее время надо спланировать заседание правительства. Все новые, старые министры войдут в курс дела, готовы будут отвечать. Там определить конкретно еще раз задачи для правительства", - подчеркнул белорусский лидер.

Зачем в Минск приезжали спецпредставитель президента РФ Владимира Путина и его Администрация?

На неделе в Минск приезжали гости из России, в том числе спецпредставитель президента РФ Владимира Путина и его Администрация. Знаменитый тандем "Крутой-Орешкин" снова был в деле. Раньше они занимались экономическими союзными программами, которые некоторые подавали как потерю суверенитета. Но мы дальше работаем над цифровой интеграцией.

Смотрели с точки зрения критериев новизны, инновационности, технологичности и чтобы был определенный прорывной характер. Вот 10 таких пунктов мы выбрали, с которых хотим начать эту работу. Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России

Из примеров - это цифровое сотрудничество в торговле, развитие маркетплейсов, а еще в логистике, медицине, образовании и туризме.

Отдельная тема - беспилотные летательные аппараты. Чего добилась в этом направлении Россия, Александру Лукашенко показали на выставке в "БелЭкспо". Применение - не только оборонный сектор. Это и агро-дроны, противопожарные дроны, дроны-курьеры, дроны-художники. В течение года россияне хотят построить в Беларуси завод по производству беспилотников.

Максим Орешкин отметил, что беспилотная история хоть и развивается уже какое-то время во всем мире, но так, чтобы на массовой основе системно произошло внедрение в экономической сфере, такого нет пока еще нигде. И здесь Россия вместе с Беларусью могут вполне стать глобальными лидерами по внедрению, тем самым получить максимальные экономические эффекты раньше других и быть конкурентоспособнее.

Президент пообещал отправить в командировку в Россию белорусских специалистов за опытом. И совсем скоро пообещал устроить экзамен для военных - покажут, как противодействуют беспилотникам.

Встреча Президента Беларуси и премьер-министр Мьянмы

С официальным визитом в Минске побывал и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Эта должность равнозначна президентской, поэтому встречали по всем канонам высшего уровня. Подготовка такого визита - колоссальная ответственность для Министерства иностранных дел. Сопровождение гостей - служба госпротокола, поэтому команда находится на связи в любое время суток.

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"Списки, кортежи - в них постоянно что-то меняется, ведь кто-то может и заболеть, например. Поэтому это как живой организм, где все движется, и нам надо оперативно согласовывать информацию и с Администрацией Президента, и с правительством, чтобы все работало как часы", - поделился первый секретарь отдела визитов службы госпротокола МИД Беларуси Евгений Коголенок.

Дворец Независимости за свою историю принимал огромное количество высокопоставленных гостей, делегации разных уровней, но каждый раз появляется множество индивидуальных моментов, поэтому репетируют абсолютно все.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что партнеры из Мьянмы очень похожи на белорусских коллег. Это люди от земли, которые понимают ценность и жизни мира, человеческих отношений и традиционных ценностей.

С порога гостя удивил и прием, и масштаб и красота Дворца Независимости.

Нам нужно иметь несколько фундаментальных проектов, чтобы двигаться вперед. Пусть их будет не много для начала, но это должны быть глобальные, фундаментальные проекты. Александр Лукашенко

По словам главы государства, эти несколько больших проектов должны за собой потянуть все двустороннее сотрудничество.

Мин Аун Хлайн:

"Когда я пришел на должность, сразу повысил отношения между странами. Прошло более 10 лет после моего предыдущего визита, и я вижу, что Беларусь развивается под вашим руководством (обратился премьер-министр Мьянмы к Александру Лукашенко)".

Факт Мьянма - азиатское государство с богатой историей и такими же недрами. В стране есть залежи нефти, газа.

На переговорах определили ключевые направления сотрудничества. Все прописали в плане - так называемой дорожной карте. Из того, что прозвучало сразу: Беларусь готова помочь с поставками необходимой техники и организовать совместное предприятие по сборке тракторов. Мьянма - страна сельскохозяйственная, поэтому будет покупать белорусские калийные удобрения, а еще им нужны технологии и белорусский опыт.

Кабины для синхронистов пустовали на протяжении всего переговорного дня. Перевод - последовательный. Обычно переводчики размещаются за спиной президентов или где-то сбоку, чтобы не брать на себя излишнее внимание, но не в этом случае.

Юлия Авдей, первый секретарь отдела визитов службы государственного протокола МИД Беларуси: " Последовательный перевод - это было их позицией. На синхронный перевод не согласились с самого начала подготовки визита. Для них нужно чувствовать, нужно сидеть рядом. Им очень важен личный контакт".

Мин Аун Хлайн наградил Президента Беларуси Орденом Союза Мьянмы I степени. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfe72ad-4257-431c-98a5-8fc8aeddcab5/conversions/b7b53532-e581-40f7-b4fc-608828753cb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfe72ad-4257-431c-98a5-8fc8aeddcab5/conversions/b7b53532-e581-40f7-b4fc-608828753cb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfe72ad-4257-431c-98a5-8fc8aeddcab5/conversions/b7b53532-e581-40f7-b4fc-608828753cb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfe72ad-4257-431c-98a5-8fc8aeddcab5/conversions/b7b53532-e581-40f7-b4fc-608828753cb8-xl-___webp_1920.webp 1920w Мин Аун Хлайн наградил Президента Беларуси Орденом Союза Мьянмы I степени.

Премьер пригласил Александра Лукашенко посетить с ответным визитом Мьянму и среди прочих подарков преподнес белорусскому лидеру изделия из нефрита - все пойдет в коллекцию Дворца Независимости.

Журналисты "Первого информационного" показали только малую часть того, что происходило в течение рабочей недели Первого. Не обо всем можно рассказать, но намекнуть разрешается. Но добавим, что идет подготовка к инаугурации Президента Беларуси. По формату будет кое-что новое.