Форум регионов двух стран. Президенты Беларуси и Украины обращаются к теме мира и безопасности на востоке Украины

Сегодняшний день войдет в летопись политических и экономических отношений Беларуси и Украины. В Гомеле прошел I Форум регионов двух стран. И уже точно известно: практика этих мероприятий будет продолжена. Такой формат – отличная возможность представителям регионов, крупнейших предприятий и бизнесменам встретиться лично и обсудить как развитие уже действующих договоренностей, так и наметить новые проекты. Все это, безусловно, укрепляет экономическое сотрудничество. Сумма контрактов, подписанная на I Форуме регионов, уже перевалила за 100 миллионов долларов. Это пополнит копилку товарооборота. Кстати, для взаимной торговли президенты наметили планку в 10 миллиардов долларов. И здесь существенный эффект ожидают именно от межрегиональных связей. В эти дни в Гомеле прошло множество заседаний, дискуссий, выставок и презентаций. Все для того, чтобы у партнеров была возможность не только обсудить сотрудничество, но и, что называется, потрогать руками его плоды.

Такие мероприятия укрепляют традиции дружбы и добрососедства. Но главное - и это особенно подчеркнет Президент - это мир в соседней стране. Именно на этой теме два лидера акцентируют внимание. Петр Порошенко - потому что это конфликт его страны, боль сотен, тысяч украинцев. И особая благодарность Беларуси за поддержку и помощь в миротворческом процессе. Обращаясь к украинским гостям, Александр Лукашенко скажет искренне и волнующе: мы за вас очень переживаем. Как переживают за родных и близких людей. Разделяя боль, протягивая руку помощи. Ведь нет ничего ценнее человеческой жизни и дороже мира в доме. А будет мир, будет и экономика. Вот основные посылы Главы государства.

Живой отклик на слова нашего Президента понять просто. Когда беда приходит в дом, это никого не может оставить равнодушным. Белорусы по-соседски подставили плечо и откликнулись на горе братского народа. Война одна - беда общая.

Видеокадры, которые задевают за живое. К теме мира и безопасности на востоке Украины мы вернемся далее в наших сюжетах. Ведь живем по-соседски.

И Гомель неслучайно выбран площадкой форума. Областной центр - практически на полпути между Минском и Киевом. Да и не чужой для многих украинцев регион (до границы всего 40 километров). А Гомельская область стала еще и гостеприимным новым домом для многих украинских беженцев с юго-востока соседней страны. Эту тему президенты двух стран обсуждали и во время встречи тет-а-тет. О чем еще говорили лидеры, расскажет Наталья Бреус.

Лучше места для проведения встречи лидеров и I Форума регионов, чем Гомель, и не придумаешь. Если столицы Беларуси и Украины разделяет более 500 километров, то из этого областного центра уже, считай, рукой подать до Киева. Гомель готовился, наводил марафет. А как иначе, когда ждешь гостей? Подошли ответственно.

Ответственность за развитие глобального диалога между странами, прежде всего, на лидерах. В Гомеле украинского президента встречали радушно.

Лидеры Беларуси и Украины регулярно общаются по телефону, встречались на полях сложнейшего саммита "нормандской четверки", пытаясь не дать разгореться пожару на Донбассе. Но с прошлого года контакты президентов стали заметно интенсивнее.

В 2017-м виделись трижды: если в апреле поводом для встречи стала скорбная дата чернобыльской годовщины, уже летом - переговоры в рамках официального визита белорусского Президента в Украину на фоне договоренностей бизнес-кругов и рабочая встреча глав государств осенью. В 2018-м связь поддерживали по телефону, обсуждая в том числе и нынешний Форум регионов. Так совпало, что ему предшествовал аналогичный с Россией. Как бы ни складывалась политическая обстановка в регионе, Беларусь четко придерживается линии на развитие диалога со всеми соседями.

Идея нашего Президента подстегнуть региональные контакты нашла отклик у украинской стороны. Кстати, встречаться не только в столицах, но и в областях входит в практику глав государств. Регионы сближаются, да и в целом Беларусь с Украиной не чужие.

События на Донбассе заставили многих украинцев искать более спокойное место для жизни. И не только в Гомеле. У нас им не отказали, поступили по-соседски, дав кров и возможность жить и работать. Конфликты – политические или с оружием в руках – уж точно не способствуют развитию экономики. От этого прежде всего страдают регионы. А ведь тесные контакты с соседями могут стать спасительными. Это особенно чувствуют жители приграничья, которым важно развитие и спокойствие.

"Мы хотим выразить признательность как белорусскому народу, так и правительству за возможность предоставления площадки для переговоров, так называемых минских соглашений. И прежде всего мы это рассматриваем как дружественный шаг наших соседей к тому, чтобы сохранить суверенитет нашей страны".

Позиция официального Минска неизменна уже несколько лет. Руководство нашей страны, да и сами белорусы, заинтересованы в благополучной и мирной Украине. Делаем все возможное для этого. Предоставляем переговорную площадку для урегулирования конфликта на Донбассе - у нас регулярно проходят встречи трехсторонней контактной группы. Взаимодействуем с международным комитетом Красного Креста по доставке белорусской гуманитарной помощи для украинских граждан, находящихся в зоне конфликта по обе стороны линии разграничения. Принимаем на оздоровление украинских ребят. На таком конструктивном фоне разговаривать гораздо легче. Да и между лидерами есть доверие – так и прозвучит на встрече один на один.

Петр Порошенко также обратил внимание на то, как встречают украинскую делегацию, на благоустройство Гомеля, внимание и теплый прием от местных жителей. "Это лучше, чем слова какой бы то ни было пропаганды о напряжениях между нашими народами. Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и сотрудничеством так же, как и отношения между президентами", - подчеркнул украинский лидер. "Мы абсолютно убеждены, что отношения вышли на серьезный рост", - заявил Петр Порошенко. Он, в частности, отметил серьезный рост товарооборота между странами, назвав данный факт свидетельством того, что стороны не выстраивают защитные барьеры, а, наоборот, расчищают их. "И продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине. И рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции…. Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. "И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия", - отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко на посту главы соседнего государства уже 4 года. Украина на пороге новой президентской кампании. Выборы должны пройти в конце марта. Предвыборная гонка – непростой период и настоящее испытание для страны.

Очевидно, что неспокойная ситуация в Украине - дополнительные риски для нас на южном направлении. Все-таки протяженность общей границы более 1000 километров. А с 2014 фиксируются попытки незаконного трафика оружия. Поэтому принято рациональное решение из соображений безопасности об укреплении рубежей с Украиной.

В основе диалога Минска и Киева - взаимный интерес во всех сферах и уважение к культурным традициям и достоянию соседей. Жестом подтверждения именно такой политики, например, стало открытие в Гомеле еще в 2004 году памятника поэту Тарасу Шевченко. Скульптура кобзаря была передана Гомелю украинской стороной. Гомельчане постарались и своими силами обустроили одноименный сквер. Здесь сделал остановку кортеж Порошенко. Символичный момент: президент Украины возлагает венок к монументу знаменитого земляка.