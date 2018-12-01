Фрагмент интервью Президента Беларуси вышел в эфир. Ключевые моменты откровенного разговора

Официальный Минск подтверждает приверженность белорусской стороны многополярному миру, а в санкциях и торговых войнах видит шанс для экономик ЕАЭС. Сегодня на телеканале "Россия 1" вышел фрагмент интервью Президента Беларуси ведущему программы "Вести. В субботу" Сергею Брилеву. Полную версию беседы покажут в эфире "Россия 24" в среду - 5 декабря - как раз накануне саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В этот же день и белорусский зритель увидит интервью на нашем канале после "Панорамы". Ключевые моменты откровенного разговора, а также Беларусь глазами российских репортеров - в материале Ольги Макей.

Для российского телеведущего Сергея Брилева интервью с белорусским лидером - не первое.

Общались и в 2011, прямо в аэропорту Внуково после подписания в Москве евразийских документов. Теперь, как признается ведущий, Беларусь и ее Президент у него ассоциируются именно с интеграцией.

Беседовали и в 2014-м, и в феврале 2015-го после знаковых переговоров "нормандской четверки". Александра Лукашенко Сергей Брилев называет идеальным собеседником.

И хотя в объективах его телекамер мировые лидеры бывают часто, разговор с нашим Президентом всегда большая репортерская удача.

Сегодня в эфире была лишь часть того самого "ураганного интервью". Ее тут же разобрали на цитаты все информленты. Конечно, большая часть беседы касалась евразийской интеграции. Ведь уже 6 декабря главы государств "пятерки" встретятся на саммите в Санкт-Петербурге.

А на этой неделе Минск принимал глав правительств ЕАЭС. Обсуждали накопившиеся вопросы. Среди них - устранение изъятий и торговых барьеров 66 пунктов так называемой Белой книги. Ее чистые страницы как раз и могут стать залогом качественного роста интеграции.

Поэтому логичен и вопрос российского телеведущего: "Так как же все-таки довести до ума Евразийский союз?".

Важно учитывать и ошибки более "взрослых" объединений. Например, Евросоюза. Националистические тенденции и курсы некоторых стран на независимость уже сейчас работают на разрушение ЕС. И это также негативно может сказаться на мировом устройстве. Вот почему наша страна продолжает продвигать и отстаивать идею многополярного мира.

А вот как сегодня живут государства евразийской интеграции накануне саммита ЕАЭС, решили выяснить российские телевизионщики. Специально к встречам в Питере подготовили серию репортажей о каждой стране "пятерки". В Беларуси изучили высокие информационные технологии и технологии микробиологические.

Это козел по кличке Лак. И кое-что человеческое ему не чуждо. Необычную генную конструкцию придумали российские ученые. Реализовали белорусы.

Но это еще не все. В цехах Минского автомобильного российские журналисты побывали даже на свадьбе.

Но все же на МАЗе говорили и о нюансах союзного рынка. Речь об условиях для предприятий, которые должны быть равными для всех. На деле же на белорусские машины, как и на иностранные, не распространяются, например, российские субсидии. Но рынок-то общий.