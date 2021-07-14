Французы отмечают День взятия Бастилии

Французы отмечают главный национальный праздник. Ежегодно с 1880 года 14 июля во Франции празднуют День взятия Бастилии. На Елисейских полях состоится традиционный военный парад. Участие примут около 5 тысяч человек и около 25 тысяч зрителей, имеющих санитарный пропуск. С национальным праздником французский народ поздравил Президент Беларуси.



"Ваше государство играет особую роль в Европе и мире - делает неоценимый вклад в дело безопасности, развития гуманитарного сотрудничества и контактов между людьми. Мы благодарны обычным французам за их искренние сердца, помощь и светлые чувства к Беларуси. Многие белорусы воевали за Францию. Французские братья отстаивали нашу белорусскую землю. Мы - наследники победителей - помним, ценим и гордимся этим", - говорится в поздравлении.

