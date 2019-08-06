Футбольный стадион и бассейн международного стандарта станут символом дружбы Беларуси и Китая

Уже сейчас Беларусь может планировать международный календарь соревнований на перспективу. Причина -не только успешное проведение II Европейских игр и спортивная эйфория на "Динамо". Кстати, на его площадке уже в сентябре состоится легкоатлетический матч "Европа - США", а в 2021 году на ледовых аренах вместе с Латвией готовимся к проведению чемпионата мира по хоккею. Так вот, есть виды на футбол и плавание.

Сегодня на совещании у Президента обсудили проекты строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Абсолютно безвозмездно их возведет наш стратегический партнер Китай. Это предусматривает соглашение о технико-экономической помощи. В таком формате мы сотрудничаем уже 12 лет. Реализованы многие проекты на сумму более 200 миллионов долларов. Для сравнения, только на строительство стадиона и бассейна КНР выделит еще 235 миллионов. Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпинаи станут визитной карточкой Китая в Европе и новыми символами дружбы наших стран. Подробности в репортаже Илоны Красутской.



Столичный проспект Победителей - это настоящий ЗОЖ-маршрут: Дворец спорта - точка старта Минского полумарафона, велодорожка, Национальный олимпийский комитет, "Минск-Арена". А сколько объектов вне этого маршрута. Многие из них мы получили благодаря масштабным событиям - чемпионату мира по хоккею, ко II Европейским играм обновили стадион "Динамо". А еще через пару лет в Минске появятся свой Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта.



Проекты сегодня обсудили на совещании у Главы государства. Строительство стадиона и бассейна полностью профинансирует Китай. Да, все абсолютно безвозмездно, ведь оба объекта включены в соглашение о технико-экономической помощи. Они станут символом дружбы двух стран. Никакой раскачки, исключительно хозяйский подход - ключевые требования Президента.

Министерство коммерции КНР проведет конкурс

В качестве генподрядчика определят китайскую компанию. А вот для субподрядных работ привлекут белорусские строительные организации, максимально будут использоваться наши стройматериалы.





За 12 летудалось воплотить 8 проектов на суммупочти в $130 миллионов

Китай начал оказывать техническую помощь нашей стране 12 лет назад. За это время удалось воплотить 8 проектов на сумму почти в $130 миллионов. Из громких - строительство социального жилья, общежития, реконструкция реки Уша. Параллельно в работе еще проекты на 95 миллионов долларов. Чтобы понять масштаб. Сейчас разово практически идентичная сумма - 235 миллионов долларов - будет выделена только на строительство стадиона и бассейна. Впрочем, на этом китайская техпомощь для Беларуси не закончится. КНР уже запланировал очередную финансовую поддержку - это около $100 миллионов.

По двум нашим будущим спортивным объектам китайской стороной зарезервировано 235 миллионов долларов. Китай считает, что эти объекты будут его лицом в Европе, поэтому они очень серьезно к ним относятся. Это будут действительно знаковые спортивные сооружения, аналогов которых не очень много в нашем регионе. Кроме этих спортивных сооружений, предусмотрены объемы технической помощи, которая будет выделяться Китайско-белорусскому индустриальному парку "Великий камень", таможенному и пограничному комитетам, на третий этап строительства социального жилья в Беларуси и другие направления.





Как будут выглядеть оба этих проекта, макеты представили главам государства в апреле в Пекине. Визуально читается китайский колорит.

Бассейн построят в Минске на месте бывшей типографии на улице Кальварийской, а стадион - на Ванеева (рядом с ареной "Трактор"). И там, и там уже активно готовят площадки под строительство.

Технико-экономическая помощь - Китая, генеральным подрядчиком будет китайская организация, проектировщики - китайские организации, которые предложили эксклюзивное решение, в мире таких строительных и функциональных решений еще нет. Строиться объекты будут по международным стандартам, утвержденным и согласованным соответствующими федерациями: FIFA и FINA.

Футбольная арена станет домом для национальной сборной. Стадион рассчитан на 33 тысячи мест. На крыше установят светопропускающие панели на солнечных батареях, они защитят первые ряды в непогоду, а днем увеличат естественное освещение футбольного поля.





Бассейн олимпийского класса с несколькими чашами длиной по 150 метров. За соревнованиями смогут наблюдать 6 тысяч зрителей. На территории будет и СПА-центр. Это пока только визуализация объектов. Но, конечно, больше всех их воплощения ждут те, кто каждый день отдают себя спорту, - тренеры и спортсмены.

Генплан предусматривает дополнительное благоустройство, беговые дорожки, велопарковку. А еще клуб спорта, музей футбола и центр волонтеров. Проекты очень амбициозные и имиджевые. Словом, можно замахиваться на проведение очередных международных соревнований. Строим для своих спортсменов, но в то же время ждем соответствующую отдачу.

Беларусь - яркая нить в полотне Шелкового пути