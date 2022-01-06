Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана. Как сообщает пресс-служба организации, обсуждалась ситуация и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Президент Беларуси сообщил о полной поддержке Казахстана. Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении миротворческих сил.