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Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана. Как сообщает пресс-служба организации, обсуждалась ситуация и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Президент Беларуси сообщил о полной поддержке Казахстана. Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении миротворческих сил.

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