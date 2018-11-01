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Глава белорусского государства и премьер-министр Молдовы провели двустороннюю встречу
Всю эту неделю Минск в центре международной политики. Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности объединила топовых европейских политиков, глав государств и премьеров. Сегодня заключительный день форума. Один из его участников - премьер-министр Молдовы - снова во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко и Павел Филип провели двустороннюю встречу. Основное внимание уделили экономике. Беларусь входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Молдовы. По итогам прошлого года товарооборот Минска и Кишинева приблизился к четверти миллиарда долларов. Но потенциал куда больше. Страны намерены значительно поднять уровень экономического взаимодействия. Павел Филип прибыл с внушительной делегацией из 20 человек. В белорусскую столицу они прилетели первым прямым рейсом Минск - Кишинев. Кстати, премьер Молдовы пообещал тысячному пассажиру экскурсию в правительство.
Минск и Кишинев связывают давние добрые отношения и прочные связи. Это подтверждает и регулярность контактов на высшем уровне. В апреле этого года Глава белорусского государства посетил Молдову с официальным визитом. Часто политики видятся и на полях различных саммитов.
В мае в Сочи Молдова получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. А на недавнем саммите СНГ в Душанбе Александр Лукашенко и Игорь Додон лично обсудили перспективные направления взаимодействия.
В Молдове действуют более 60 представительств и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе три сборочных производства. На улицах столицы можно заметить белорусские троллейбусы. Собирают в Молдове и тракторы. 70 % аграрного автопарка (а это более 35 тысяч машин) – бренда МТЗ. По итогам недавней межправкомиссии у стран появились новые проекты. Есть конкретные договоренности по сборке мини-тракторов, о сотрудничестве в сфере здравоохранения и участии белорусской стороны в проекте по реконструкции и строительству дорог в Молдове.
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