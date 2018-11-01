Глава белорусского государства и премьер-министр Молдовы провели двустороннюю встречу

Всю эту неделю Минск в центре международной политики. Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности объединила топовых европейских политиков, глав государств и премьеров. Сегодня заключительный день форума. Один из его участников - премьер-министр Молдовы - снова во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко и Павел Филип провели двустороннюю встречу. Основное внимание уделили экономике. Беларусь входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Молдовы. По итогам прошлого года товарооборот Минска и Кишинева приблизился к четверти миллиарда долларов. Но потенциал куда больше. Страны намерены значительно поднять уровень экономического взаимодействия. Павел Филип прибыл с внушительной делегацией из 20 человек. В белорусскую столицу они прилетели первым прямым рейсом Минск - Кишинев. Кстати, премьер Молдовы пообещал тысячному пассажиру экскурсию в правительство.

Минск и Кишинев связывают давние добрые отношения и прочные связи. Это подтверждает и регулярность контактов на высшем уровне. В апреле этого года Глава белорусского государства посетил Молдову с официальным визитом. Часто политики видятся и на полях различных саммитов.

В мае в Сочи Молдова получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. А на недавнем саммите СНГ в Душанбе Александр Лукашенко и Игорь Додон лично обсудили перспективные направления взаимодействия.