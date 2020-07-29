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Глава государства обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Подготовка президентского послания стала центральной темой еще одной встречи во Дворце Независимости. Это ежегодная традиция и ожидаемое событие -Глава государства обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Состоялся предметный разговор с теми руководителями госорганов и должностными лицами, кто отвечает за это важное мероприятие, вместе с Президентом обсудили содержательную часть и оргмоменты предстоящего события.


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