Глава государства подписал решение на охрану Государственной границы

В начале недели было принято и подписано Главой государства одно из важнейших решений года - об охране государственной границы. Если равнять по важности для страны, этот документ не менее значим, чем, к примеру, годовой бюджет. Если просто, то он описывает как, где и какими силами Беларусь как суверенное государство будет оборонять свои рубежи и противостоять трансграничной, то есть не признающей границ преступности - от современной работорговли до трафика оружия, боеприпасов и наркотиков.







Решение о границе - совсем не ритуал еще и потому, что содержит детальный прогноз ключевых рисков и вызовов,окружающих нашу страну. И реакцию на них. Например, неспокойное южное направление, не утихающий конфликт в Донбассе - в решении прописана демаркация, т.е. обустройство границы и ее усиление - плюс одна погранзастава на черниговском направлении. Или еще пример. В мае вплотную к западным рубежам подойдут самые масштабные учения НАТО за последнюю четверть века. Плюс общая нервозность и милитаризации региона, плюс контрабандисты, которые уже стали использовать дроны. Как реагировать? Беларусь вспоминает хороший советский опыт - работу с местным населением, добровольные дружины. А еще боеспособные маневренные группы.







Это своего рода спецназ "зеленых фуражек". 6 групп уже созданы, две доукомплектуют в этом году. Не забытое старое, но эффективное средство защиты. И ведь Беларусь никому не угрожает. Напротив, наш безвиз, открытость для болельщиков и гостей, можно сказать, образцовая. Только гости эти должны быть добропорядочными и уважающими наш суверенитет. Принцип простой: "Непроницаемая граница, но открытая Беларусь". Вот что об этом сказал Главнокомандующий, сам в прошлом пограничник (видео).



