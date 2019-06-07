Глава государства посетил ведущее предприятие белорусской нефтепереработки "Нафтан"

Ситуация на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, реализация инвестпроектов и перспективы отрасли. Глава государства сегодня посетил ведущее предприятие белорусской нефтепереработки "Нафтан".



Конечно, визит в Витебскую область - это хороший повод комплексно взглянуть на ситуацию в регионе. "Нафтан" сейчас формирует 6 % ВВП области и обеспечивает более половины показателей промышленности в самом Новополоцке. Поэтому первостепенная задача - сделать ставку на развитие других отраслей: машино-, станкостроения, коммунальной сферы, - чтобы уйти от зависимости нефтехимического комплекса. Безусловно, в целом в области сделано немало. Реконструирован льнокомбинат, хорошую динамику показывает обувная промышленность. А вот мясоперерабатывающая отрасль нуждается в наращивании объемов сырья и снижении затрат. Что касается привлечения инвестиций, то в сравнении с другими областями показатели ниже вдвое.







По-прежнему ключевой задачей для региона остается создание необходимых условий для повышения уровня жизни людей и роста заработной платы.



А вот "Нафтан" видит будущее за развитием нефтехимического направления. Предприятие за четыре месяца этого года сработало с прибылью, рентабельность небольшая - чуть более одного процента. Пять объектов сейчас в процессе строительства. Самый затратный - установка коксования, сердца топливной линейки. Ввод всего комплекса позволит углубить переработку углеводородного сырья до 90 % и увеличить выход светлых нефтепродуктов до уровня шестидесяти пяти процентов. То есть выжать из нефти максимум.







Глава государства сегодня посетил и операторскую установку первичной переработки нефти АТ-8. Ее называют заводом в заводе. На трех гектарах возведен уникальный объект, на котором многие позиции - оборудование, технологии - достойны звания эксклюзивного. Благодаря АТ-8 завод суммарно может перерабатывать более 12 миллионов тонн нефти в год. Ввод в эксплуатацию установки позволил поразить сразу несколько мишеней: увеличить объемы переработки нефти, снизить потребление энергии и расширить ассортимент продуктов для обеспечения сырьем всего предприятия.







Экономический и государственный эффект от глубокой модернизации нефтехимии, качество продукции, умение захватывать и удерживать новые рынки и находить специалистов с высокой компетенцией. Ключевые вопросы развития важнейшей для экономики Беларуси, а значит и реального суверенитета отрасли в эти минуты обсуждаются на совещании на Новополоцком "Нафтане" с участием Главы государства. Пристальное внимание Президента именно к нефтехимии оправдано. В модернизацию только "Нафтана" вложено более 1,5 миллиарда долларов, а два завода в Новополоцке и Мозыре занимают нишу в более чем 15 % от всего промышленного производства страны. Нефтехимия важна для страны еще и как инновационный кластер. Здесь формируются новые технологии и материалы для широкого пула смежников - от строительства до парфюмерии. Отсюда и приоритетность решения финансовых и организационных вопросов модернизации "Нафтана" и Мозырского НПЗ.



