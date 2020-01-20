Глава государства принял кадровые решения по ключевым фигурам в системе национальной безопасности

Речь о новом Госсекретаре Совбеза - им стал Андрей Равков, и о руководстве Министерства обороны. Все логично. Министр пошел на повышение, но военное ведомство без руководителя не должно остаться. Его отныне возглавляет Виктор Хренин. Человек в армии не новый. Прежде был командующим войсками Западного оперативного командования. Руководителем Генерального штаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович. Назначая топовых фигур в военной сфере, Президент сделал важные акценты. Какие? Спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус.



О том, что грядут кадровые перестановки, говорили-обсуждали уже минимум с полгода. Многочисленные версии начали витать в воздухе почти сразу после того, как стало известно, что прежний Госсекретарь Совбеза Станислав Зась продвинется по международной линии. Этот год вообще для Беларуси очень ответственный и напряженный в плане работы в интеграционных структурах. Помним ЕАЭС - там в евразийской комиссии Михаил Мясникович, и ОДКБ - генсек организации наш Зась. Сам Президент рассказал, что думал над этими кадровыми решениями не один месяц. Но в том, что и для Совбеза, и для Минобороны все, как говорится, сделано одним махом, есть смысл. Об этом стало понятно сегодня на кадрах.







Главнокомандующий категоричен - у людей в погонах все должно быть четко

Четкий, опытный, образованный - именно так говорят о Равкове. Эти качества будут кстати и в Госсекретариате, который, по сути, помогает Президенту в работе с силовым блоком. Учитывая, что именно армия, так сказать, ядро этого блока - логика первого лица понятна. Хотя, как заметил Президент, идеальных кандидатур нет, но позитивные качества офицеров, среди них профессионализм, отличная подготовка, преданность родине, в конце концов перевесили.

52-летний Андрей Равков в Вооруженных силах с 1984 года. Кстати, суворовец, все учреждения образования завершал с отличием, что тоже лишний раз говорит об упорстве и характере. Последние 5 лет возглавлял Минобороны. Помимо прочего при нем шло активное перевооружение, стали как-то более чутко реагировать на веяния времени. Как вы помните, в армии была создана IT-рота. И стали более открыто реагировать на то, что вызывает вопросы у общества и журналистов. А сегодня прессе он так и сказал: "Я свой". Так что долго вникать не придется.

Если чуть упрощая сказать о том, какая задача поставлена Президентом, то звучит это так: все структуры силового блока должны понимать друг друга, если хотите, даже без слов и работать слаженно как часы на безопасность страны. На деле это очень непросто. Как говорится, опыт в помощь.

Принятие же решений по руководителям Минобороны и Генштаба – это, по сути, мозговой центр Вооруженных сил - укладывается в многолетнюю логику Президента: "не ломать, а совершенствовать". Ставка на преемственность, на профессионалов своего дела и тех, кто пощупал эту службу изнутри.





Виктор Хренин стал министром обороны

Пару слов об этих офицерах. Новый министр обороны - 48-летний генерал Виктор Хренин. Сам из Новогрудка. Предыдущие полтора десятка лет его служба была связана с войсками Западного оперативного командования. Последние 5 лет занимал там должность командующего войсками. Интересно, что дедушка генерала освобождал Могилев, отец тоже военный. Про самого Хренина говорят: будучи командиром, вникал во все детали, демонстрировал справедливое отношение к людям и, что важно, шашкой не машет. Судя по первым заявлениям, так и есть.

Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси:

"В первую очередь - работа с людьми. В обществе есть большой запрос на справедливость и честность. Основное - это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне. Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники, она должна быть готова к применению. Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание".

Мобильная, подготовленная и вооруженная армия - вот что нам надо. Способная нанести, если что, тот самый неприемлемый ущерб противнику. На это направлена работа Вооруженных сил в последнее время, на это ориентирует Главнокомандующий. И конечно, работа всего оборонного ведомства зависит в том числе и от того, как сработает Генштаб. Его новый начальник - из династии военных. Активно участвовал в разработке плана обороны и концепции строительства и развития Вооруженных сил на ближайшее десятилетие. На первый план выдвигает подход без формализма.