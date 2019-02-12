Глава государства провел кадровые назначения

Помощником Президента - инспектором по Минску назначен Виталий Прима, по Брестской области - Анатолий Маркевич. Ранее он был главой Новогрудского района. На этом посту его сменит Сергей Федченко. К слову, новый руководитель и в Кличевском райисполкоме. Отныне за развитие региона отвечает Виктор Ребковец. Вопрос номер 1 для всей страны без исключения - экономика, отметил Глава государства, обращаясь к управленцам. От нее зависит благосостояние белорусских семей.

Назначая помощников Президента и согласовывая назначение руководителей районов, Александр Лукашенко также прокомментировал трагедию, которая произошла накануне в столбцовской школе. По мнению Главы государства, в случившемся виноваты все. Проблема в отсутствии дисциплины и порядка. Президент потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. Александр Лукашенко проанонсировал - в самое ближайшее время он спросит, что сделано для того, чтобы впредь предотвратить такие инциденты. Обновился и состав нашего дипкорпуса за рубежом. Интересы Беларуси в Испании и по совместительству во Всемирной туристской организации будет представлять Павел Пустовой. Послом Беларуси в Польше отныне будет работать Владимир Чушев. Кадровые изменения произошли и в других ведомствах. Заместителем управделами Президента назначен Андрей Свиридов. На должность гендиректора Минского механического завода имени Вавилова пришел Александр Мороз. Подробности кадрового дня Президента - в программе "Панорама".