Глава государства провел рабочую встречу с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом

Сегодня в президентском графике - ряд рабочих встреч

Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы. Об этом Президент заявил на встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом. Электоральная кампания в самом разгаре. До основного дня голосования остается ровно неделя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Надо оказать всяческую поддержку, я уже об этом говорил еще в начале избирательной кампании, не только Центральной избирательной комиссии, материальную или еще какую-то, но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами, и, Наталья Ивановна, я вас попрошу как начальника штаба уже этой нашей избирательной кампании обязательно переговорить с губернаторами и уточнить, какие нужны, кроме материальных средств, какая нужна поддержка. Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович в этом плане может помочь, обеспечению безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы.



Обеспечить безопасность на каждом участке - наша святая обязанность

Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они нас начнут критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону, должна идти предвыборная агитация и работа вся. Поэтому Виктор Владимирович - материальная часть, Наталья Ивановна - организационная часть, уточните у Лидии Михайловны Ермошиной, какая нужна поддержка ей и на местах. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте".





Президент: Особое внимание - обеспечению безопасности на избирательных участках