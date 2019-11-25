Глава государства провел встречу с губернатором Калининградской области

Переговорный день во Дворце Независимости выдался насыщенным. Так, буквально спустя минуты после общения с представителями Швеции и Финляндии началась встреча с губернатором Калининградской области. В Минск приехала достаточно большая делегация. Есть общий интерес к развитию проектов. Например, наша страна предложила наладить сборку электробусов в российском регионе. Отмечают гости и строительную сферу. Наши специалисты и материалы помогали Калининграду подготовиться к чемпионату мира - 2018 по футболу. Стадион, гостиницы и другие объекты с белорусским следом. Впрочем, основа отношений лежит еще в исторической хронике.



Ключевые переговорные точки - встречи с представителями Финляндии и Швеции - контуром легли и в основу следующего диалога, тем более что самые западные из наших восточных друзей – представители Калининградской области - приехали в гармоничном гендерном составе, считай, пятьдесят на пятьдесят, что сразу же после приветствия приметил и Александр Лукашенко.



Встречи с российскими регионами - это о дружбе в первую очередь и про сотрудничество во вторую. Еще раз вспомнили и про парламентские выборы. Но где у ЕС сухой отчет и традиционные штампы, у Калининграда поздравление с окончанием кампании.





И это не просто дипломатия вежливости. Отношения Минска и Калининграда развиваются давно и без ссор. Лучше всего это показывают сами люди. К примеру, поселок Взморье. Калининградская область. На небольшой улице Заливной находится рыбколхоз с понятным советскому (да и не только) уху названием "За Родину". Впрочем, доставшееся в наследство имя - лишь небольшой осколок Страны Советов.



Сегодня здесь успешно работает предприятие "Россбелрыба" - один из самых крупных поставщиков морепродуктов в Беларусь. Кстати, часть продукции едет в сам Калининград - на консервный завод белорусский. Магазин «Береза» с логотипом "Купляйце беларускае" – кажется, настолько эффективно национальная самоидентификация двух стран на торговлю еще не работала. Тем более что доехать к ним можно на белорусском автобусе МАЗ или троллейбусе - закупили в 2016 году. Словом, линия сотрудничества Минск - Калининград самая что ни на есть народная. Понятная для всех, как и совместная история.



19 марта 1946 года умирает Председатель Президиума Верховного совета СССР Михаил Иванович Калинин. Всесоюзный староста был формальным главой государства при Сталине, однако в народе его любили, и уже 4 июля того же года в честь дедушки Калинина Кенигсберг получил название Калининград и в отличие от многих топонимов под коммунистов он выдержал распад СССР. В Минске тоже есть памятник Калинину. Правда, этот пятиметровый Михаил Иванович совсем молодой – 1978 года установки. Исторически близкая Беларуси Калининградская область в годы СССР не раз рассматривалась как возможная часть Белорусской социалистической республики. Время расставило все по местам. Фраза Александра Лукашенко: "Калининград -область, за которую мы отвечаем" не политическая претензия, а человеческая забота о своих людях.







И, конечно, логичное развитие отношений - визит главы области в Минск. Антон Алиханов - пример чиновника нового поколения. Карьерист, экономист, ему всего 33 года, два из которых он руководит регионом с непростой географией. Калининградская область - эксклав. Ни один сантиметр суши региона не граничит с Россией, только Прибалтика, Польша, рукой подать и до нашей страны. Самый западный регион России, знаменитый янтарный край после распада СССР рухнул в тяжелейший экономический кризис, только к нулевым перевели дух и ситуация пошла в рост. Теперь это железные и шоссейные дороги, речной, морской порты. Словом, Калининградская область - важнейшая транспортная артерия Прибалтики и Центральной Европы, как и Беларусь.



Антон Алиханов второй раз в Минске. Был в 2017 году. А уже сегодня, в 2019-м, приехал с точной дорожной картой мероприятий: переговоры с руководством Белкоммунмаша и дальнейшие планы на строительство. Белорусские мозги, руки и стройматериалы во многом причастны к возведению объектов на чемпионат мира по футболу – 2018. Будем продолжать также удачно, рассчитывает губернатор. Калининград может похвастаться еще и открытостью: приграничный безвиз с Польшей и упрощенный режим для Прибалтики сделали область интересной для гостей и финансовых вложений. Александр Лукашенко предлагает сделать совместный товарооборот (360 миллионов долларов за 2018 год) более солидным. Вдобавок сотрудничество - это не только купи-продай. И в целом работа с Калининградской областью - яркий пример белорусского вектора, ведь, находясь на западе, регион - часть восточной страны. Одно не исключает другое, наоборот дополняет. А это самый простой и понятный пример: мир больше не делится на "этих" и на "тех" - все гораздо проще, если есть желание работать сообща.



