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Глава государства сегодня посетил Минский завод колесных тягачей
О своем намерении побывать на МЗКТ Александр Лукашенко заявил буквально на днях в связи с обстановкой на некоторых предприятиях. Президент пообещал, что ответит на все вопросы сотрудников. Общаясь с трудовым коллективом завода, глава государства в целом высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.
На МЗКТ производят машины для военпрома и народного хозяйства
На предприятии выпускают уникальную технику. У некоторых образцов нет аналогов на территории СНГ. "Два в одном" - так говорят о заводе. Здесь производят машины и для военной промышленности, и для народного хозяйства. Портфель заказов формируют на годы вперед. На предприятии следуют принципу "важно предлагать рынку инновационные разработки". Только так можно эффективно развивать производство. МЗКТ диверсифицирует поставки и ориентируется на комплексные образцы вооружений, чтобы производить не только шасси или платформы, но и цельную технику на колесах - ракетные и артиллерийские системы.После визита на МЗКТ глава государства отправился на Минский автомобильный завод.
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