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Глава государства вручил премии "За духовное возрождение" и специальные премии Президента

Белорусы создали свое, независимое государство благодаря памяти об истоках и верности земле предков. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на вручении премий "За духовное возрождение". Александр Лукашенко во вступительной речи поздравил всех лауреатов, пообещав и дальше поддерживать тех, для кого культурное наследие Беларуси дело жизни. Ответил Глава государства и на вопрос, которым задаются в стране, - переговоры с Россией по нефти и газу. Они проходят в нормальном, рабочем ритме и завершатся, когда Минск и Москва сойдутся по всем позициям. Напомним, что сейчас углеводороды поступают в Беларусь по тарифам прошлого года. И это временная мера.



Несмотря на то, что говорили во время церемонии и о делах насущных, торжественное мероприятие все же важная традиция со смыслом. Так, по итогам прошлого года вручено пять премий "За духовное возрождение". Среди лауреатов Белорусская ассоциация многодетных родителей, общественное объединение ветеранов, коллектив археологического музея "Берестье", а также настоятель прихода храма Марии Магдалины протоиерей Иоанн Хорошевич. От имени большой команды за работу над "Вялікім геаграфічным атласам" награду получила Галина Ляхова, главный редактор Белкартографии.

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Президент вручил 10 спецпремий деятелям культуры и искусств

Также были вручены 10 специальных премий деятелям культуры и искусств. Большая честь для коллектива Белтелерадиокомпании - специальная премия Президента за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют нашу культуру в Беларуси и за рубежом, а также за вклад в воспитание творческой молодежи. Еще одна приятная новость - премия "Белорусский спортивный Олимп". Один из лауреатов -

"Беларусь 5"

. Продолжил этот торжественный вечер праздничный концерт во Дворце Республики.

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