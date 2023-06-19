Глава МИД Казахстана о партнерстве с Беларусью: Мы абсолютно привержены дальнейшему развитию наших дружеских, братских отношений

Казахстан высоко оценивает стратегическое партнерство с Беларусью. Об этом на встрече с Президентом Беларуси заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, сообщает БЕЛТА.

Мурат Нуртлеу особо отметил то гостеприимство, которое он видит в Беларуси. "Я считаю, что приехал к друзьям. Сегодня для меня это огромная возможность донести наше послание белорусским братьям, друзьям, что Казахстан высоко ценит наше стратегическое партнерство, - заявил он. - Мы абсолютно привержены дальнейшему развитию наших дружеских, братских отношений".

Он подчеркнул, что за три десятилетия сотрудничества в качестве независимых государств в отношениях между Беларусью и Казахстаном достигнуто очень много. "В первую очередь благодаря лидерам государств. Президенты наших стран вносят большой вклад в сближение наших народов, чтобы связи не разрывались, чтобы мы чтили традиции, память о прошлом", - сказал глава МИД Казахстана.