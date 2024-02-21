Глава Татарстана вручил белорусскому лидеру госнаграду - орден "Дуслык"

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Казани вручил белорусскому лидеру орден "Дуслык" (орден Дружбы), сообщает БЕЛТА.

Орден "Дуслык" - вторая по значимости государственная награда Татарстана. Им награждают "за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Республики Татарстан".