Главе государства доложили о борьбе с контрабандой на границе

Ситуация на таможне и противодействие ввозу санкционной продукции на территорию России - эти и другие темы накануне Президент Беларуси обсудил с главой Таможенного комитета.

Юрий Сенько рассказал о работе ведомства, модернизации таможни. Грузопоток через нашу страну вырос, и это отразилось и на поступлении платежей в бюджет. По итогам первого полугодия они составили более 2 миллиардов долларов - рост на четверть. Белорусские специалисты работают и с санкционным товаром, который пытаются ввезти в Россию. С момента введения экономических мер наши таможенники зафиксировали более 2 тысяч нарушений, возбуждено 30 уголовных дел.