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Главе государства доложили о борьбе с контрабандой на границе
Ситуация на таможне и противодействие ввозу санкционной продукции на территорию России - эти и другие темы накануне Президент Беларуси обсудил с главой Таможенного комитета.
Юрий Сенько рассказал о работе ведомства, модернизации таможни. Грузопоток через нашу страну вырос, и это отразилось и на поступлении платежей в бюджет. По итогам первого полугодия они составили более 2 миллиардов долларов - рост на четверть. Белорусские специалисты работают и с санкционным товаром, который пытаются ввезти в Россию. С момента введения экономических мер наши таможенники зафиксировали более 2 тысяч нарушений, возбуждено 30 уголовных дел.
Главе государства доложили и о борьбе с контрабандой. В этом году таможенники задержали более центнера тяжелых наркотиков.
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