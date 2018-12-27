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Главная елка страны проходит во Дворце Республики с участием Президента Беларуси

Самая добрая акция "Наши дети" - во Дворце Республики. Сегодня новогодний благотворительный праздник с участием Президента стал главным событием марафона чудес и подарков. На Главную елку приехали дети со всей страны - более двух тысяч ребят. Александр Лукашенко признался, что присутствовать на детских новогодних торжествах - большая честь и ответственность. Ведь счастье - в улыбках детей.

Отметим, что на Главную елку страны приехали дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники кадетских училищ, победители олимпиад и юные общественные активисты. Для них подготовили красочное сказочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов страны, насыщенную культурную программу и подарки от имени Президента. И как без добрых слов и пожеланий в Новый год для каждого.

Кстати, новогоднее представление называется "Формула добра". На сцене свыше ста человек. И главный посыл яркого шоу - чудеса и хорошие дела всегда нужны и важны. А в самое волшебное и сказочное время года особенно.

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