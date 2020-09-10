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Главная задача - обеспечить спокойствие и правопорядок. Президент встретился с Центральным аппаратом Генпрокуратуры

Беларусь должна вернуться к безопасной спокойной жизни уже в нынешнем году. К этой работе активнее должна подключиться и Генпрокуратура. Такую задачу перед ведомством и ее новым руководителем Андреем Шведом поставил глава государства.


Президент встретился с центральным аппаратом Генпрокуратуры

Кадровое решение президент принял накануне, а сегодня Александр Лукашенко лично представил генпрокурора коллегам. В одном зале - ключевые фигуры Генеральной прокуратуры: члены центрального аппарата, областные прокуроры. От первого лица страны прозвучали слова благодарности за службу экс-руководителю. Президент отметил, за 9 лет, которые Александр Конюк был на посту, тот никогда не сделал шагов, в результате которых глава государства пожалел бы о его назначении.

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Большие надежды Александр Лукашенко возлагает и на нового руководителя, прошедшего весь прокурорский путь в карьере. Президент убежден, это пример подготовки кадров, которые должны управлять страной. Главная задача сегодня перед всей структурой - обеспечить спокойствие и правопорядок в стране. Александр Лукашенко призвал прокуроров стоять на страже закона, дать правовую оценку действиям Координационного совета, предпринять острые меры реагирования на противозаконные действия.

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