Главный акцент от Лукашенко - держать курс на создание того, что нужно для безопасности страны

Работа на укрепление обороноспособности. На совещании у Президента 10 февраля обсудили вопросы оснащения армии и развитие военно-промышленного комплекса. Непростая геополитическая ситуация и обстановка вокруг вынуждают вплотную заниматься эффективными вооружениями, а также производством боеприпасов к ним.



Формат разговора в основном закрытый, тем не менее главный акцент от Александра Лукашенко прозвучал с учетом откровенной милитаризации западных стран - будем держать курс на создание того, что нам нужно для обеспечения безопасности. Беларусь к концу 2026 года должна иметь собственное производство ходовых боеприпасов.

Люди в погонах, правительство, промышленники, оружейники и финансисты. Такой состав приглашенных на совещание к Президенту сразу дает понять, что вопрос обороноспособности комплексный, зависит не только от генералов, но и тех, кто работает (говоря военным языком) в тылу. По большей части это будет непубличный разговор. Ведь многое из того, что прозвучит, все-таки под грифом "военная тайна".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях самодостаточным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. "Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность", - заявил глава государства.

"Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах", - сказал Президент.

Беспрецедентная милитаризация Европы

Не секрет, что Европейский союз уже давно и откровенно стал на военные рельсы. Еще года 4 назад страны ЕС тратили на вооружение и армию на процентов 60 меньше, чем сейчас. НАТО не отстает. Этим летом на саммите альянса принято решение поднять расходы на военные нужды до 5 % ВВП. Это гигантские суммы.



Пока политики прикрываются мнимой "угрозой с Востока", оборонные концерны Европы потирают руки. И то, что площади военпрома увеличиваются на глазах, явная примета беспрецедентной милитаризации.





Новый завод снарядов и взрывчатки Rheinmetall открыт в Германии, немецкий оружейный концерн планируется к постройке в Прибалтике, вновь открывают мощности в Дании, крупнейшая оборонная компания Великобритании на своем заводе увеличила объем производства в 16 раз. В Польше строится 3 новых завода по производству снарядов.

На таком фоне отечественный ВПК вынужден быть в тонусе.

Лукашенко: Беларусь должна иметь собственное производство ходовых боеприпасов

По словам Александра Лукашенко, как бы не превозносили роль ракет и беспилотников в современных военных конфликтах, но не они решают судьбу даже не войны, а отдельного боестолкновения. "По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные вооружения. И очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град" - бывшая "Катюша" в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа "Град" играют большую роль на поле боя", - отметил Президент.

Поэтому ранее было решено производить отечественные боеприпасы для артиллерийских орудий и установок "Град". "Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе - крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что когда-то стоял вопрос о собственном производстве патронов, сейчас он уже решен. "Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас в связи с теми природными условиями, которыми мы располагаем. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои", - продолжил Президент.

Резюмируя сказанное, глава государства отметил, что все упомянутые боеприпасы могут быть произведены в необходимом количестве и хорошо храниться. "Мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники, которые на склад в большом количестве не положишь. Да и складов сколько надо для того, чтобы хранить беспилотные летательные аппараты разных типов", - сказал он.

Залог военной безопасности

Беларусь не строит никаких планов нападения. Как и прежде продвигает диалог на международной арене и готовится только к своей обороне. Сделать все, чтобы противник не смог застать врасплох. Модернизация армии, оснащение современным вооружением плюс свои разработки оборонного комплекса - залог военной безопасности страны.

Президент поинтересовался, как организовано производство и предупредил всех ответственных: "Упаси вас господь сорвать это мероприятие по срокам". Отдельно глава государства упомянул о необходимости четкого распределения полномочий и задач. "Я не хочу, чтобы правительство уходило в сторону от этих проблем. Но у каждого свои задачи. Финансирование - вместе с министром финансов и прочими вы, правительство, за это отвечаете. А организация и контроль должны быть на Государственном секретариате и Комитете государственного контроля", - отметил Александр Лукашенко.

Состоялся доклад по целому ряду направлений работы Госкомвоенпрома. За закрытыми дверями был доклад по разным направлениям работы отечественного военпрома. Их немало, в том числе и в тандеме с белорусскими учеными. Внимание Президента к инвестпроектам в оборонном комплексе было и остается пристальным.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: "Совещание у Президента было промежуточным. Глава государства всегда очень детально интересуется масштабными инвестиционными проектами в области обороноспособности. Состоялся доклад по целому ряду направлений, которые развиваются, а также по проектам, которые реализуются в настоящее время. 2 проекта, о которых мы вели речь на совещании у главы государства, реализуются фактически с нуля. Конечно, определенный опыт есть, но в глобальном смысле фактически с нуля".

Глава Госкомвоенпрома заверил, что делается все возможное для того, чтобы к концу года эти 2 проекта были завершены. При этом, отметил он, любой проект реализуется прежде всего в интересах собственных Вооруженных сил и других воинских формирований. Тем не менее экспортный потенциал закладывается в любой вид вооружения.