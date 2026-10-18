Главное о рабочей поездке Президента на север Беларуси - в рубрике "Время Первого"

15-16 октября Президент Беларуси совершил рабочую поездку на север страны. Она традиционно сочетала глобальные темы - сроки завершения украинского конфликта и анализ событий у границ Беларуси - с сугубо прагматичными задачами.

Развитие Витебщины глава государства разложил на понятные экономические составляющие: туризм, лес и эффективный АПК.

Главные события и все самое интересное за кадром собрали в рубрике "Время Первого". Смотрите 18 октября в "Главном эфире" на "Беларусь 1" в 21:00.