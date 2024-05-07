Главное о планах Беларуси, ядерном оружии и красных линиях. О чем предупреждает и к чему призывает Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 мая принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Победы. Во время мероприятия, которое состоялось во Дворце Республики, глава государства наградил девять населенных пунктов страны вымпелом "3а мужнасць і стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны". Во время своего выступления Александр Лукашенко, как и всегда, высказался на злобу дня. Эти заявления Президента западным политикам лучше сперва выучить на зубок, прежде чем планировать какие-либо действия в отношении Беларуси. О чем же предупреждал и к чему призывал белорусский лидер?

О событиях, которые неподвластны времени и обстоятельствам

Александр Лукашенко отметил, что в истории страны немало ярких страниц, которыми белорусы по праву гордятся. Не все из них сохранили свою значимость до наших дней. Многие, утратив былые смыслы, оказались попросту забыты. Однако есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни.



"Они неподвластны времени и обстоятельствам, передаются через поколения с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала Победа советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что именно поэтому в обновленной Конституции был закреплен тезис о том, что "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".



"Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и границ не имеют", - заявил глава государства.



О жертвах Беларуси и серьезном предостережении человечеству

"Все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу", - сказал Александр Лукашенко.



Он привел печальные цифры: свыше 300 тысяч жителей Беларуси были угнаны в Германию в качестве рабов, только лагерь "Тростенец" унес жизни более 200 тысяч мирных граждан. Сотни гетто и концлагерей превратили мирную республику в конвейер смерти.



"По сути, это был геноцид мирного населения. Этот факт официально установлен Чрезвычайной правительственной комиссией сразу после войны, и в наше время эти расследования продолжает Генеральная прокуратура. Погиб каждый третий. Как бы кто в "великих демократиях" ни противился и ни препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно", - заявил Президент.

"При этом сегодня во многих западных государствах наша Победа объявлена вне закона. Под знаменами дивизий СС маршируют фашиствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства", - сказал белорусский лидер.



В этих условиях, отметил глава государства, правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение.

О общем достоянии народов Европы

"Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Он напомнил, что, несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу в послевоенное время, мировым игрокам все же удавалось договариваться. "В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Президент.

О бесцеремонности "хозяев" мира

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств.



"Достаточно только объявить неугодную страну зоной своих интересов либо "угрозой" национальной безопасности, как тут же последуют ковровые бомбардировки и свержение "недемократического" режима, - заметил Президент. - По этой причине в различных уголках планеты постоянно вспыхивают очаги напряженности, разрушающие страны и целые регионы. Примеров огромное множество. Мы пришли к тому, что сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от внешней агрессии".

Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в Европейском регионе. "Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси, - подчеркнул глава государства. - От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах".

О реагировании на обострение обстановки

Глава государства рассказал, что на фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. "Данная деятельность по обороне нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов", - сказал он.

Во время первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси (а это уже около 90 тыс. человек) выводились усиленные танковый и механизированный батальоны. Отработаны вопросы недопущения проникновения на белорусскую территорию диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. Также на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность механизированных и зенитно-ракетных бригад. "И последнее - масштабная проверка военно-воздушных сил", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, эти проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению.

Об отработке применения нестратегического ядерного оружия

"Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия, - заявил Президент. - В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь".

Одновременно авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 к действиям со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противнику неприемлемого ущерба.

"Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области", - отметил Александр Лукашенко.

Решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Беларуси и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая. "И примем окончательное решение", - сказал глава государства.



"Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия", - добавил Президент.



При этом он обратил особое внимание на то, что эта проверка носит исключительно оборонительный характер. "Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки", - рассказал Александр Лукашенко.

О мгновенном ответе на агрессию

"Я человек мирный, я не хочу войны. Я историк и хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только и не столько свои войны. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Став Президентом, я ознакомился с истинным положением дел в июне 1941 года и накануне на нашей границе, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать. "Бросать страну, миллионы людей в горнило войны - это не ко мне. Просто наша задача - если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать, - заявил белорусский лидер. - И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда (если у тебя еще осталось в голове что-то) не начнешь эту войну".

"Мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население. Где уже десятки тысяч людей погибли - тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю: 90 тысяч (иностранных военных. - Прим. БЕЛТА) сконцентрированы на наших границах. Кто из вас может встать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакует нашу границу? Никто", - заметил Александр Лукашенко.

Поэтому, добавил Президент, он как главнокомандующий принял решение выставить военные подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничных войск и МВД.



"Будет тихо - хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров - там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий. Никаких. Любая агрессия - и ответ будет мгновенный", - предупредил белорусский лидер.

Об оружии защиты и обезумевших политиканах

Он добавил, что сегодня много говорится о ядерном оружии. Некоторые начинают гадать, применит или не применит Лукашенко это ядерное оружие. "Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод", - сказал глава государства.

Самое страшное, подчеркнул Александр Лукашенко, что в понимании Запада третья мировая война не является чем-то отвлеченным и преподносится как обыденная и вполне допустимая. Но вряд ли это нужно простым людям - как у нас, так и в Европе и других регионах планеты. Поэтому сегодня я хотел бы в очередной раз с этой трибуны от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья (ситуация подталкивает к этому): надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел", - призвал Президент.

О планах и позиции Беларуси

"На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией с политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы. Как и советские солдаты в далеком 1945-м, мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что на первом заседании VII Всебелорусского народного собрания были приняты два основополагающих документа - Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Они определяют конкретные меры стратегического порядка, которые помогут обеспечить надежную защиту конституционного строя Беларуси, суверенитета и мирной жизни народа. "Кто хочет разобраться в наших планах и нашей позиции сегодня, еще раз предлагаю вам обратиться к этим документам. Мы не скрывали их, мы их опубликовали", - обратил внимание Президент.



"Повторяю в который раз: мы абсолютно мирная страна и не рассматриваем ни одно государство в качестве противника. Но если потребуется, белорусский народ встанет на защиту родной земли, используя для этого все возможные силы и средства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главным гарантом военной безопасности страны являются наши Вооруженные Силы. Поэтому мы их поддерживаем в постоянной боевой готовности и оснащаем самым современным вооружением".

По его словам, благодаря профессиональной выучке, патриотизму, верности воинскому долгу и Отечеству воины белорусской армии способны обеспечить безопасность нашего государства и нанести противнику при необходимости непоправимый и неприемлемый ущерб.



В то же время глава государства обратил внимание, что сегодня важна не только военная сила: "Никакое самое современное вооружение не сможет сломить народ, если у нас с вами будет единство. Наши противники это хорошо понимают и делают все, чтобы нас растащить, разобщить".

Об участи Президента и вертикали власти

"Говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, не напрячь наше общество, - продолжил Александр Лукашенко. - Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого (повторения опыта Великой Отечественной войны. - Прим. БЕЛТА) не случилось. Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это".



"Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что не верит в то, что Президент Франции, ядерной державы, Эммануэль Макрон, вполне разумный, неглупый человек, но заявляющий о готовности хоть завтра ввести вооруженные силы в Украину и начать войну, или, например, польские власти, или еще кто - что они на самом деле сделают то, о чем говорят. "Чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными (об этом уже говорилось, сейчас уважают только силу). И какими бы мы ни были - маленькими или большими - мы должны быть сильными, организованными, монолитными", - заявил глава государства.

"Участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу", - добавил он.

О ветеранах и освободителях Беларуси

Глава государства обратил внимание, что у современного поколения есть достойный пример для подражания - это ветераны Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, совсем мало сегодня осталось в живых. В первые послевоенные годы они, ослабленные, пережившие столько тягот, лишений и страданий, все же нашли в себе силы и мужество восстановить страну. Они сделали для нас "все и даже больше", обратил внимание Президент. "Мы это не должны забывать. Как только забудем, к нам эта беда придет", - подчеркнул он.



Особые слова признательности глава государства адресовал также тем освободителям Беларуси, которые живут в разных уголках планеты: "Вы нам - родные люди. Что бы ни происходило и как бы ни относились к Победе там, где вы сейчас живете, белорусская земля всех вас помнит и благодарит".



"Вечная слава героическому подвигу народов Советского Союза, вместе прошедших через огненное лихолетье войны и победивших нацизм", - сказал Президент.

