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Главные темы президентской недели смотрите в рубрике "Время Первого"

Главные темы президентской недели смотрите в рубрике "Время Первого"

Длительная командировка Президента Беларуси. Переговоры с Путиным на Валдае.

В Беларусь приезжали представители Зеленского. Какой месседж Лукашенко передал Киеву? Мы понимаем тех, кому надежнее и спокойнее, когда Первый дома, в Беларуси.

Политический бэкстэйдж и не только смотрите 28 июля в "Главном эфире", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

Разделы:

Президент

Теги:

Время ПервогоПрезидент Беларуси