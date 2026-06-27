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Главные темы президентской недели смотрите в рубрике "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
Главные темы президентской недели смотрите в рубрике "Время Первого"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409b2717-3819-4459-8499-3f84cae6983a/conversions/49da2a4c-9700-4a10-9ef2-22fc808e3dd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409b2717-3819-4459-8499-3f84cae6983a/conversions/49da2a4c-9700-4a10-9ef2-22fc808e3dd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409b2717-3819-4459-8499-3f84cae6983a/conversions/49da2a4c-9700-4a10-9ef2-22fc808e3dd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409b2717-3819-4459-8499-3f84cae6983a/conversions/49da2a4c-9700-4a10-9ef2-22fc808e3dd0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Длительная командировка Президента Беларуси. Переговоры с Путиным на Валдае.
В Беларусь приезжали представители Зеленского. Какой месседж Лукашенко передал Киеву? Мы понимаем тех, кому надежнее и спокойнее, когда Первый дома, в Беларуси.
Политический бэкстэйдж и не только смотрите 28 июля в "Главном эфире", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.