Главные темы президентской недели в рубрике "Время Первого"

Рабочий график Первого. На этой неделе пул поработал везде: во Дворце, под Минском, в Гомельской области и даже успел на полесский фест. Главные темы: что еще нужно успешным белорусским фермерам, как идет наша уборочная? Подождать с детьми или рожать? Как ориентировать белорусок на второй вариант? Все это и не только, кулуары и официальную часть собрали корреспонденты "Первого информационного" в рубрике "Время Первого".