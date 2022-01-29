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Главные вопросы белорусскому народу прозвучали в Послании Президента - будущее нашей страны, мир и безопасность
Готовы ли белорусы платить за обороноспособность страны, за суверенитет и независимость? Быть инициативными и работать на себя? Три вопроса белорусскому народу прозвучали накануне в Послании Президента.
Президент о возможности войны и защите независимости
Мира хотят все, но, чтобы не допустить войны, нужны сильная, подготовленная армия, мощное вооружение. На укрепление обороноспособности, национальной безопасности и будет нацелена Беларусь. Президент также ответил на вопрос, волнующий всех белорусов: при каких обстоятельствах возможна война? Запад пытается слепить из нашего государства агрессора, но мы будем настойчивыми на пути к миру.
А. Лукашенко: Пришла пора защитить свою независимость
Мир - абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его. На планете же идет передел рынков. У отдельных государств слишком много амбиций и претензий на мировое господство. Александр Лукашенко обратился к странам, которые пытаются развязать войну.
Миграционный кризис как бумеранг от действий западных политиков. Пандемия и обогащение отдельных стран на здоровье граждан. В Послании прозвучал ряд острых тем. Одна из них - санкции, которые Президент назвал инквизицией и элементом гибридной войны. Беларусь же продолжит укреплять свою экономику, развивать социальное государство, работать над сохранением исторической памяти - над тем, чтобы никто не имел права переписывать героическую историю народа. Послание получилось по-настоящему насыщенным. Диалог, который состоялся после, - конструктивным. Глава государства дал ряд поручений.
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