Главным результатом переговоров в Сочи стала договоренность провести встречу в широком формате

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках, особенно у него, поскольку я взял паузу небольшую, мне проще. У него очень напряженный график, это действительно так. Вы это видите, он сейчас будет в Сибири длительное время.

После визитов в регионы России мы встретимся в широком формате, это было его предложение, Владимира Владимирович Путина, и прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств (он в курсе, что у нас новое правительство). И он предложил встретиться в ближайшее время или здесь, в Сочи, или в Москве. Для меня все равно где. Единственная разница - на час лета больше. И обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси. Известные проблемы. Мы еще раз обнаружили, что вопрос в правительстве. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового, как я в начале сказал, новых вопросов у нас, к счастью, проблемных не появилось. Они не накапливаются. Но это старые вопросы, по которым, может быть, и нам надо принимать решение. И предложение Путина о том, что мы должны это делать в присутствии членов правительств и премьер-министров, он это подчеркнул, это действительно была такая договоренность.