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Главным результатом переговоров в Сочи стала договоренность провести встречу в широком формате

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках, особенно у него, поскольку я взял паузу небольшую, мне проще. У него очень напряженный график, это действительно так. Вы это видите, он сейчас будет в Сибири длительное время.

После визитов в регионы России мы встретимся в широком формате, это было его предложение, Владимира Владимирович Путина, и прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств (он в курсе, что у нас новое правительство). И он предложил встретиться в ближайшее время или здесь, в Сочи, или в Москве. Для меня все равно где. Единственная разница - на час лета больше. И обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси. Известные проблемы. Мы еще раз обнаружили, что вопрос в правительстве. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового, как я в начале сказал, новых вопросов у нас, к счастью, проблемных не появилось. Они не накапливаются. Но это старые вопросы, по которым, может быть, и нам надо принимать решение. И предложение Путина о том, что мы должны это делать в присутствии членов правительств и премьер-министров, он это подчеркнул, это действительно была такая договоренность.

И еще раз хочу сказать, мы такое решение приняли после обсуждения блока международных проблем. Мы близкие государства. Над нами еще, наверно, довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе. Когда мы просто друг другу могли говорить в глаза то, что думаем, плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто, даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать, нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто. Поэтому средства массовой информации, услышав это, вот эту открытость, утечки разные бывают, они кричат о том, что непросто шероховатости, заискрило между президентами. Беда. И начинаются разного рода выдумки и измышления. Да нет, по-разному. Форма у нас абсолютно разная. Порой просто семейная. Вот мы как родные люди обсуждаем вопросы. В глаза друг другу об этом говорим".   

Полная версия интервью Александра Лукашенко

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