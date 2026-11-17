Разговор о глобальной политике, перспективы урегулирования украинского конфликта и новая архитектура безопасности в Европе. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью французскому журналу Le Point.

Это одно из наиболее читаемых еженедельных общественно-политических изданий Франции. В качестве интервьюера выступила корреспондент журнала и писательница Анн Нива.

Чтобы взять интервью у белорусского Президента, корреспонденту французского журнала Le Point пришлось подождать - заявка была подана в марте, но график у главы государства очень напряженный.

Интервью переносилось. И вот, наконец, большая журналистская удача - после интервью с Лукашенко миллионные просмотры гарантированы, что добавит рейтинга и самой журналистке.

Разговор Лукашенко и французской журналистки длился почти 1,5 часа

Интервьюировала белорусского лидера журналист Анн Нива, она еще и писательница. Беседа шла на русском. Для самой ведущей это был принципиальный момент.

Помимо этого она владеет французским, немецким и английским. Языки (в том числе русский) учила в университете Западного Парижа. На французский для своей аудитории журналист будет переводить интервью лично.

Печатный тираж Le Point - около 280 тыс. экземпляров

Le Point - одно из наиболее читаемых еженедельных общественно-политических изданий Франции. Печатный тираж - около 280 тыс. экземпляров. Аудитория интернет-ресурсов - 7,5 млн пользователей, а целевая аудитория журнала - политические и бизнес-круги.

Журналист попросила приберечь эксклюзив, поэтому выпущено пока что несколько фрагментов из этого разговора.

Александр Лукашенко прокомментировал ход переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине, отметив важность участия европейской стороны и необходимость поступательного движения вперед.

По словам главы государства, переговорный процесс пришлось фактически начинать заново: "Это первый шаг. Вы, именно вы и Украина, виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого, и снова начали по-новому рассматривать это. Старые вопросы по-новому". Он подчеркнул, что теперь снова нужно "притираться" и делать первые шаги.

Президент выразил надежду, что эти шаги будут связаны с гуманитарными инициативами: "Пусть будут эти первые шаги в виде гуманитарных акций - обмена этими погибшими и пленными. Надо дальше, дальше идти".

Белорусский лидер отметил важность участия европейцев в переговорах. "Хорошо, что европейцы участвуют в этих переговорах. Это хорошо, чтобы опять не начать сначала. Но сначала не будет, потому что далеко не зашли в этом раунде переговоров", - пояснил он.

Глава государства напомнил, что Россия ранее не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие в переговорном процессе, но теперь согласилась: "Видите, есть движение. И переговорный процесс на этом основан: первого раунда мало, нужен второй раунд и участие европейцев, но это уже прогресс".

По его мнению, это прогресс не только в контексте остановки конфликта, но и для будущего Европы. "В этом отношении надо двигаться", - заключил Президент.

Свою роль в организации переговорного процесса сыграл Трамп, сейчас к нему подключились европейцы. Но позиция Президента Беларуси неизменна: разрешить этот конфликт должны мы сами за столом переговоров.

По словам главы государства, решение сложных вопросов зависит не только от Дональда Трампа. "Американская сторона думала, что этот вопрос можно решить наскоком и мимоходом. Это не ошибка, а недооценка ситуации. Сейчас они больше это понимают, чем раньше", - отметил Александр Лукашенко. При этом он добавил, что у США есть "куча проблем, которые надо решать, которые они успешно создают сами для себя".

Президент подчеркнул, что Европа - это общий дом, и решать ее проблемы должны сами европейцы. "Что вы все: Америка, Америка. Европа - наш дом. И мы эти проблемы должны решить сами, чтобы навести порядок. А потом уже американцы и кто-то другой - это позиция вашего Президента (Эммануэля Макрона - Прим. news.by)", - заявил он, обращаясь к французской журналистке.

Александр Лукашенко отметил, что если кто-то помогает в этом, помощь будет принята, но напомнил: "Не забывайте, что в этом доме у нас огромная Россия. И если вы хотите исключить из структуры будущей безопасности России, это ни к чему не приведет. Время идет, мир изменился".

Глава государства призвал соответствовать времени и меняться: "Надо поменять структуру. Хорошо, давайте договоримся. Вот одна сторона хочет поменять, а другая не хочет, а в результате переговоров мы, может быть, поймем, что где-то надо чего-то донастроить, что-то поменять. Не надо с порога отрицать, что нельзя менять. Так в политике и дипломатии не бывает", - заключил Президент.

Интервью Президента Беларуси журналу Le Point выйдет на следующей неделе

Сама Анн Нива подчеркивает, что воздерживается от прямых оценочных суждений, предоставляя аудитории возможность самостоятельно формировать мнение о происходящем. Журналист не задала ни одного вопроса про Беларусь, больше о том, что происходит вокруг.

Полная версия интервью будет опубликована на следующей неделе. Телеканал "Первый информационный" по традиции подготовит телеверсию разговора.