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"Гордимся тобой и ждем новых побед". Лукашенко поздравил Игоря Бокого с золотой медалью Паралимпийских игр

"Гордимся тобой и ждем новых побед". Лукашенко поздравил Игоря Бокого с золотой медалью Паралимпийских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусского пловца Игоря Бокого с золотой медалью летних Паралимпийских игр 2024 года. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Благодаря своим блестящим победам и рекордам ты уже стоишь в одном ряду с самыми прославленными паралимпийцами планеты, вновь и вновь доказывая, что для выдающегося спортивного таланта на пути к Олимпу нет преград. Гордимся тобой, болеем за тебя и ждем новых побед",

- говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсмену крепкого здоровья, мира, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

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