"Гордимся тобой и ждем новых побед". Лукашенко поздравил Игоря Бокого с золотой медалью Паралимпийских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусского пловца Игоря Бокого с золотой медалью летних Паралимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Благодаря своим блестящим победам и рекордам ты уже стоишь в одном ряду с самыми прославленными паралимпийцами планеты, вновь и вновь доказывая, что для выдающегося спортивного таланта на пути к Олимпу нет преград. Гордимся тобой, болеем за тебя и ждем новых побед",