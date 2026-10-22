Госконтроль выявил проблемы с благоустройством берегов водоемов в Беларуси

Беларусь богата водными ресурсами. И важно все это беречь, рационально использовать, чтобы водная гладь радовала не одно поколение белорусов.

Работу местных властей по благоустройству береговой территории Комитет госконтроля называет недостаточной. По плану ежегодно современных зон отдыха в Беларуси должно появляться не менее пяти. Около 120 водных объектов должны быть очищены - это и большие, и маленькие водоемы. Однако пока объемы работ незначительны.

О благоустройстве береговых линий смотрите сегодня в проекте "На контроле Президента" в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.by