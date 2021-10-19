Готовность номер один и открытость информации - детальный анализ работы системы здравоохранения провели у Президента

Не допускать давления в вопросах вакцинации и ношения защитных масок и не отменять оказание плановой медицинской помощи: сегодня Президент провел большое совещание по эпидситуации в стране. Как наша система здравоохранения встречает новую волну COVID, какой отпор дают инфекции на всех уровнях и в разных регионах, какими темпами идет вакцинация - самые важные аспекты борьбы с коронавирусом обсудили во Дворце Независимости.

Анализ работы системы здравоохранения в условиях коронавируса

На видеосвязи со столицей была вся страна. Сейчас в мире фиксируют подъем заболеваемости, Беларусь не исключение. Антирекорды приносит штамм "дельта". Медики настаивают на ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Остановить COVID помогает и вакцинация: немногим менее двух миллионов белорусов прошли полный курс. При этом Александра Лукашенко интересует стратегия дальнейшей работы в противостоянии инфекции. Сверить позиции важно, чтобы не упустить контроль над ситуацией.









Сегодня ситуация полностью контролируемая, заверяет Минздрав. Ежедневно об уровне заболеваемости и лечении пациентов с COVID докладывают Президенту. К очередной волне в Беларуси тщательно готовились. Приняты все необходимые меры по своевременному лечению больных. Что касается профилактики, то сегодня каждый в ответе за свое здоровье и тех, кто рядом. Однако Александр Лукашенко обращает внимание, что на местах часто перегибают палку, в том числе штрафуя людей за нарушение масочного режима.



Президент о противоэпидемических мерах: Каждый должен распоряжаться своей судьбой



Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя.

В связи с этим он обратился к главе МВД: "Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого".

"Вы кому подыгрываете?" - задал вопрос глава государства.

"Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали, уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого. Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?" - вновь обозначил этот вопрос Александр Лукашенко.

Минздрав: есть все основания для осторожного прогноза в отношении развития COVID-ситуации

Президент потребовал активно включаться в работу региональным штабам по реагированию на ситуацию с пандемией - их создавали в прошлом году в каждой области, привлекая лучших врачей-инфекционистов и других специалистов. Они детально доложили главе государства про обстановку в каждом регионе. Сегодня есть все основания для осторожного прогноза дальнейшего развития COVID-ситуации, заключили эксперты.