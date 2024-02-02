Грамотные люди на ответственные места - кадровые решения Президента Беларуси

Вопросы функционирования и деятельности двух важнейших силовых структур - Комитета госбезопасности и финансовой разведки - обсудили во Дворце Независимости. На повестке были и кадровые ротации.

Назначен новый руководитель Департамента финансовых расследований - заместитель председателя Комитета госконтроля. Им стал Андрей Самбук, ранее он возглавлял Следственное управление КГБ.

И сегодня принято решение о назначении на ставшую вакантной должность Константина Бычека.

"Нам надо придать определенное направление, может быть, связанное больше с системной работой, как это в Комитете госбезопасности. Я склонен к тому, чтобы Вас туда, Андрей Васильевич, направить на эту должность руководителем. А Константин Федорович (заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. - Прим. ред.), поскольку он совсем еще молодой человек, поработает в Комитете госбезопасности", - заявил Президент.

"Ну и я не скрою. Новое поколение. Я всегда об этом говорю. Вам придется еще работать и работать. И на более высоких должностях. Поэтому об этом тоже не забывайте", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Валерий Мицкевич будет руководить секретариатом ВНС

Еще одно кадровое решение Президента - Валерий Мицкевич будет руководить секретариатом Всебелорусского народного собрания. Глава государства предупредил, что работы впереди много: надо организованно провести первое заседание ВНС, выработать регламент.



"Вопрос двоякого характера. Во-первых, более обширный - не хотелось бы потерять профессионалов нашего парламента. И Вас я, конечно, отношу к таким людям - высокопрофессиональным, опытным, прошедшим как юрист многие ступени, да и сделавший немало. И отзывы людей в этом отношении очень высокие", - отметил глава государства.



"Во-вторых, я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий - становится конституционным органом. И, конечно, надо эти годы (год-два, может, три) с появлением ВНС и определенных (у него. - Прим. ред.) серьезных властных конституционных полномочий нам бы в это время не создать какой-то хаос во власти. Потому что сам знаешь: хаос во власти мгновенно переносится это в общество", - подчеркнул Лукашенко.



"Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы очень серьезные. И мне предложили проект указа по секретариату: полномочия и прочее, функционал и персональный (состав. - Прим. ред.). Я пока его не подписал, - сказал Александр Лукашенко. - Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. Возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Думаю, недели достаточно для того, чтобы внести. Ну а дальше будет видно. У тебя опыт большой не только аппаратный, но ты же судья сам - корни твои уходят в судейство", - отметил Президент.

Мицкевич о предстоящей работе во главе секретариата ВНС



Валерий Мицкевич пояснил, что секретариат будет заниматься организацией, подготовкой первого ВНС и последующих.

В соответствии с Конституцией первое собрание должно быть проведено не позднее 60 дней с единого дня выборов, который состоится 25 февраля. Поэтому крайний срок - 25 апреля.