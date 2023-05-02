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Граница, безопасность, правопорядок - совещание во Дворце Независимости с руководством силового блока Беларуси прошло в закрытом режиме
Ситуация на границах, безопасность и правопорядок - во Дворце Независимости сегодня собралось руководство силового блока страны. Совещание в зале Совбеза прошло в закрытом режиме.
Обстановка остается сложной, поэтому в фокусе внимания комплекс факторов: наращивание военной группировки НАТО, постоянные провокации, в целом недружественные действия со стороны западных и южных соседей. Не секрет, что в этих сопредельных государствах продолжают готовить беглых радикалов в составе незаконных вооруженных формирований. А террористические преступления, совершенные в этом году в Беларуси, разрабатывались именно за рубежом - оттуда прибывали и исполнители, и оружие со взрывчаткой. Президента интересуют предложения по противодействию: обстановка заставляет реагировать на ситуацию. Госпогранкомитет уже формирует на границе дополнительные маневренные группы.
Дополнительные меры белорусских пограничников
Граница - это живой организм, и обстановка в зимний период и летний совсем разная. Если зимой участки где-то непроходимые или труднопроходимые, то весной-летом они оголяются. Естественно, глава государства как главнокомандующий интересуется, какие мы меры принимаем. Мы в прошлом одну мангруппу сформировали в Мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну мангруппу на лидском направлении, вторую как резерв на брестском направлении. Будет осень, может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление. Обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая.
КГБ прогнозирует эскалацию обстановки по периметру страны
В свою очередь Комитет госбезопасности дает прогноз: обстановка по периметру страны будет накаляться все больше. Об этом по итогам совещания у Президента рассказал журналистам председатель КГБ.
Наш Президент в этой очень сложной оперативной обстановке держит руку на пульсе во всех процессах, которые происходят. Безопасность сейчас на первом месте. Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении. С этим все сейчас связано. И второе - не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры - это иностранные заинтересованные лица: как физические, так и спецслужбы и другие организации. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы.
Меры по ужесточению контрразведывательного режима
Также по указанию главы государства будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это работа на упреждение и профилактику, чтобы не допустить того, что происходит в регионах рядом с нашей страной.
Безопасность людей, наших граждан, семей на первом месте у главы государства. Мы, соответственно, докладываем ему о выполнении тех поручений, которые даны Президентом в связи с этой непростой складывающейся ситуацией. Но хотел бы подчеркнуть, что Президент руку на пульсе держит. И нашим гражданам можно быть уверенными, что делается все, что необходимо.
Продолжается и так называемая тихая работа. Комитет госбезопасности в ближайшее время обнародует новые факты задержаний и результаты работы контрразведки.
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