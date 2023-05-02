Граница, безопасность, правопорядок - совещание во Дворце Независимости с руководством силового блока Беларуси прошло в закрытом режиме

Наш Президент в этой очень сложной оперативной обстановке держит руку на пульсе во всех процессах, которые происходят. Безопасность сейчас на первом месте. Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении. С этим все сейчас связано. И второе - не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры - это иностранные заинтересованные лица: как физические, так и спецслужбы и другие организации. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы.

Иван Тертель, председатель Комитета госбезопасности Беларуси