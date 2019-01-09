ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Гранты Президента Беларуси будут предоставлены более чем сотне работников в сферах науки, образования, здравоохранения и культуры

Важное решение по поддержке одаренных специалистов. Гранты Президента Беларуси будут предоставлены более чем сотне работников в сферах науки, образования, здравоохранения и культуры. Средства пойдут на проведение исследований в области физики, биологии, химии, сельском хозяйстве. Их также направят на повышение качества обучения учащихся и студентов.

Еще одно подписанное Александром Лукашенко распоряжение касается молодых талантов. Из средств спецфонда Президента поощрят почти 230 представителей творческих коллективов. Кроме того, выделены гранты на организацию и проведение республиканской выставки художественных произведений учащихся детских школ искусств, реализацию творческого проекта "Музычная спадчына Радзімы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все