Важное решение по поддержке одаренных специалистов. Гранты Президента Беларуси будут предоставлены более чем сотне работников в сферах науки, образования, здравоохранения и культуры. Средства пойдут на проведение исследований в области физики, биологии, химии, сельском хозяйстве. Их также направят на повышение качества обучения учащихся и студентов.

