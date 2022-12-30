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Гранты Президента назначены 50 специалистам сфер науки, образования, медицины, культуры, молодежной политики
Гранты Президента Беларуси назначены 50 специалистам, работающим в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и внесшим значительный вклад в их развитие. Соответствующее распоряжение подписал 30 декабря глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Выделенные гранты предусмотрены на проведение исследований и разработок в области материаловедения, медицинских, биологических, сельскохозяйственных наук, на применение современных методик, учебно-методических комплексов, электронных учебных пособий для повышения качества обучения учащихся и студентов. Также они направлены на создание новых методов и медицинских технологий лечения пациентов и диагностики заболеваний в области хирургии, онкологии, анестезиологии, психиатрии, на реализацию творческих проектов - произведений музыкального, театрального и иных видов искусства, экспозиций музеев, сохранение национальных традиций ткачества. За счет грантов предусмотрено и выполнение молодежных проектов, направленных на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия, вовлечение молодежи в общественную деятельность, повышение ее гражданской активности.
Принятие распоряжения направлено на поддержку и развитие приоритетных для Беларуси социальных сфер деятельности - науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежных инициатив.
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