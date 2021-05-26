Грузия отмечает День Независимости

На площади Свободы в центре Тбилиси пройдут праздничные мероприятия, начиная от торжественной церемонии принесения присяги и заканчивая ярким гала-концертом.

Президент Беларуси поздравил Президента Грузии с Днем Независимости. Как отметил Александр Лукашенко, многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства, что содействует выстраиванию тесных связей в различных областях.