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Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов

Направления сотрудничества с Приморским краем

Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов. Они проверены в деле во время чрезвычайной ситуации в регионе.

Среди ключевых направлений взаимодействия - машиностроение и поставки продовольствия. У российского региона есть интерес к наработкам и технологиям белорусской строительной отрасли. В частности, по привлечению наших специалистов к проектированию и возведению жилья, объектов социальной сферы. Беларусь готова предложить потребителям Приморского края продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, развития пассажирского транспорта.

А. Лукашенко пригласили побывать в Приморском крае России

Олег Кожемяко пригласил белорусского лидера лично побывать в Приморском крае в сентябре. К слову, осенью во Владивостоке планируется открытие и Белорусского торгового дома.

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