Направления сотрудничества с Приморским краем

Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов. Они проверены в деле во время чрезвычайной ситуации в регионе.

Среди ключевых направлений взаимодействия - машиностроение и поставки продовольствия. У российского региона есть интерес к наработкам и технологиям белорусской строительной отрасли. В частности, по привлечению наших специалистов к проектированию и возведению жилья, объектов социальной сферы. Беларусь готова предложить потребителям Приморского края продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, развития пассажирского транспорта.

А. Лукашенко пригласили побывать в Приморском крае России