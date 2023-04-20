Губернатор Санкт-Петербурга поделился с Лукашенко впечатлениями от пребывания в Минске

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поделился впечатлениями от пребывания в Минске,пишет БЕЛТА.

"Самое важное - я посмотрел, по улицам чуть-чуть прошелся - это люди. Вы знаете, идут люди, улыбаются. Это город улыбчивых людей. Опрятные, чистые и улыбчивые. Вот это меня так порадовало! Хотя очень много трудностей, сложностей, и республике приходится их непросто преодолевать. Но люди улыбаются. Вот это хорошо. Первая примета - это улыбчивость людей. И сразу поднимается настроение. Ну и хорошо транспорт ходит - по расписанию. Люди смотрят электронное табло. Это тоже радует. Поэтому хотел бы поздравить всех минчан за такую хорошую организацию работы и чистоту", - сказал Александр Беглов.

Он также отметил традиционное качество белорусских продуктов питания и чистоту в городе.

Что касается сотрудничества с Беларусью, Александр Беглов отметил, что в Минск из российской северной столицы приехала большая делегация, так как в Минске проходят Дни Санкт-Петербурга. "Мы приехали не с пустыми руками. Привезли сюда наш лучший балет. Думаю, порадуем мы жителей и гостей Минска", - сказал губернатор.

Он сообщил, что те задачи и поручения, которые ставились совместно президентами Беларуси и России, полностью выполнены. "Хочу подтвердить ваши слова, что у нас практически нет ни одного пункта, где у нас бы не нашлось каких-то решений. Были сложности, трудности, связанные с мировой турбуленцией. Тем не менее хотел бы отметить, что наши белорусские товарищи выполнили все свои обязательства", - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.