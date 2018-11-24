Губернаторы и мэр столицы должны взять под личный контроль долгострои и завершить строительство

Во Дворец Независимости пригласили около 250 человек - это руководители профильных предприятий, отраслевой промышленности, губернаторы и правительство. Встречи в таком формате проводились не раз и доказали свою эффективность. Президент дал ряд принципиальных поручений. В первую очередь они касаются ключевых вопросов: цены, качества и сроков строительства. Но главное требование - работа на результат.

В стране на данный момент 35 долгостроев. За каждым таким негативным примером - людские судьбы, потраченные нервы и деньги. Требование Президента адресовано губернаторам и мэру столицы - взять под личный контроль и завершить строительство. Крайний срок - первая половина следующего года. Отдельное поручение касается поддержки многодетных семей.



Квадрат с господдержкой по стоимости не должен превышать среднюю зарплату. Жилые кварталы должны быть спроектированы с умом, а местом притяжения стать не только областные центры, но и крупные города (например, Барановичи или Орша) и города-спутники.