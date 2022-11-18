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I Республиканский форум тружениц села собрал участниц со всей Беларуси
Особая благодарность в эти дни женщинам, которые работают на земле. Более 300 представительниц прекрасного пола пригласили в Минск на I Республиканский форум тружениц села. И это не руководители, а простые работящие женщины самых разных профессий.
На свои рабочие места они вернутся и с морем новых впечатлений, и с новыми силами для такого важного и нужного для всей страны труда. Репортаж Алеси Высоцкой.
Рабочий день с пяти утра для Марии Рацкевич, как и многих тружениц села, весьма привычный темп жизни. 380 коровок ждут дойки. И это ежедневный такой нужный стране, хоть и нелегкий, труд. А его результат мы видим потом в магазинах.
Я была молодая, не чувствовала, что было тяжело, а теперь уже возраст. Где-то в другом городе видишь агрокомбинат "Снов" и думаешь: "А может, это я доила это молоко".
Труженицы села - женщины разных профессий
Женщина на селе сегодня и комбайнер, и тракторист, и оператор машинного доения, у станка на сельхозпредприятии или за конвейером колбасного цеха.
Десятки профессий, каждая из которых - важное звено в фундаменте продовольственной безопасности, ведь от качества работы одного специалиста, затем - команды, зависит и успех всей отрасли.
Приходя в магазин, я вижу, как люди покупают нашу продукцию с удовольствием. Меня это радует, и хочется делать все еще лучше.
Сейчас для женщины на первом месте семья, на втором месте работа. Женщина сильная и уверенная в себе должна быть.
Форум в Минске - для многих возможность на время отвлечься от повседневности, ведь сельскохозяйственный год, как известно, конца не имеет. Окунуться в атмосферу праздника, приобщиться к культуре и искусству.
Форум собрал более 300 женщин со всей Беларуси. Все они разные, но объединенные общей целью - работой на процветание страны.
Трудно сказать, получился ли первый форм, но я очень надеюсь, что это станет традицией, и мы будем проводить его ежегодно, потому что виден интерес со стороны женщин и видно, что есть отдача. Люди встречаются, общаются. Это очень важно. Самая важная цель любого форума - это общение, обмен мнениями и понимание того, что у нас таких женщин стране много
Очень много женщин работает в аграрном комплексе нашей страны. Созданы условия труда, начиная от молочно-товарных комплексов, свиноводческих и комплексов птицеводческих предприятий и до руководителей предприятий.
Каждая из участниц Первого республиканского форума старается на своем рабочем месте делать все, чтобы мир вокруг стал лучше. А что это еще - если не патриотизм! Готовность не только трудиться, но и принимать участие в созидательной деятельности на благо страны, воспитывать гражданственность и патриотизм у молодежи на личном примере, сохранять и передавать традиции.
Участницы форума успели побывать сегодня в Национальном художественном музее, в Храме-памятнике в честь Всех Святых. А в эти минуты наслаждаются прекрасной постановкой "Щелкунчика" в Театре оперы и балета. Завтра форум продолжится новыми знакомствами и событиями.
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