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Игорь Додон пожелал мира и процветания Беларуси

Накануне Минск уже посетило множество гостей, в том числе официальных делегаций. И, конечно, многие воспользовались случаем и поздравили белорусов с государственным праздником. Так, лидер Молдовы Игорь Додон пожелал мира и процветания Беларуси.

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