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ІІ Международный форум "Пояс и путь" в Пекине. Президент Беларуси внес предложения по развитию инициативы и углублению сотрудничества
ІІ Форум международного сотрудничества "Пояс и путь" вчера состоялся в столице Китая. Глобальная инициатива собрала глав государств и правительств из 40 стран. По личному приглашению лидера КНР Си Цзиньпина в Пекин прилетел наш Президент. Александр Лукашенко принял участие в работе сессии на высшем уровне и внес конкретные предложения по развитию инициативы и углублению сотрудничества на евразийском пространстве. Подробности большого дня большой политики - в репортаже Натальи Бреус.
Почти шесть лет назад Китай выступил с идеей мегапроекта - возрождение Шелкового пути. Взялся за улучшение и создание новых транснациональных экономических коридоров. Конечно, Пекин преследует свои цели - способствовать своим торговым отношениям с регионами мира. Но выгоду может получить не только Китай. Более 150 стран и международных организаций подписали с КНР соглашения о сотрудничестве.
ІІ Форум "Пояс и путь" Александр Лукашенко назвал нужной площадкой для регулярных встреч единомышленников. Беларусь одна из первых включилась в выстраивание экономических коридоров между Востоком и Западом.
Инициативы Беларуси по тому, что нужно сделать, чтобы добиться практического результата, звучали предельно конкретно. Это формирование цифровых транспортных коридоров, прежде всего между Китаем и Европой; упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок, нужна и взаимосвязанная инфраструктура. Участие в глобальной инициативе "Один пояс и один путь"уже приносит Беларуси дивиденды. В несколько раз за последние годы выросли контейнерные перевозки через нашу страну.
На полях саммита Александр Лукашенко провел двусторонние переговоры. Встреча с Президентом Сербии стала возможностью обсудить совместные планы.
В Пекине Александр Лукашенко встретился с Вице-президентом, Премьер-министром и Министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Поддерживая политические контакты, выстраиваем инвестиционное сотрудничество с Эмиратами.
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